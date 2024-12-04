"Мне страшно". Шаманская шокировала, как изменился ее сын после возвращения Ханумака в Украину

На днях ведущая и блогерша Алина Шаманская намекнула на возвращение ее бывшего мужа, юмориста Руслана Ханумака, в Украину, и заявила, что он ей "устраивает новый ад". Как выяснилось, комик действительно находится в Украине. Мужчина забрал сына к себе, что стало причиной новых конфликтов между экс-супругами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу знаменитости.

Так, экс-муж Шаманской, по ее словам, настроил их 7-летнего сына Артура против нее.

После четырехдневного пребывания с отцом мальчик должен был отправиться вместе с мамой на отдых на Запад Украины, но неожиданно отказался ехать.

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Шаманская рассказала, что, встретив сына, едва узнала его: поведение ребенка кардинально изменилось, а высказывания звучали как заученные фразы. Это вызвало у нее серьезное беспокойство.

"Сына привезли, но своего сына я не увидела. Стеклянные глаза, пустота взгляда, безэмоциональность, заученные фразы и даже другой голос, другая координация тела. Мне очень сложно и страшно представить, что и как можно было сделать с моим самым нежным и веселым ребенком, чтобы он мне сказал: «Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду». Мое сердце на куски", - шокировала блогерша.

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Ведущая сильно обеспокоена тем, как Ханумак влияет на их сына. Всего за четыре дня, проведенные с отцом, поведение мальчика значительно изменилось, что очень тревожит мать.

Звезда поделилась лишь небольшой частью того, с чем ей приходится сталкиваться в этой ситуации. Пока что она не готова комментировать это детальнее, воздерживаясь от лишних подробностей.

"Мне все равно на мое состояние и на мое сердце, и на то, что уже конечности от стресса немеют. Я до боли волнуюсь за состояние моего сына ... Он не был дома всего четыре дня. Я рассказала лишь верхушку большого айсберга, но пока я воздержусь от дополнительных комментариев", - заявила Алина.

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Напомним, недавно Шаманская делилась, как бывший "превратил ее жизнь в ад". Также она призвала женщины быть внимательными в выборе своих партнеров.