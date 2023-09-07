"Мне ставят психические диагнозы": Константин Войтенко отреагировал на признание жены о насилии в браке

Бывшая жена известного актера украинских сериалов Константина Войтенко сделала заявление о том, что муж избивал ее, когда они были в браке. Актер отреагировал на эти обвинения и поделился своей точкой зрения.

"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так без доказательств в ужасных преступлениях, мне ставят психические диагнозы", - пишет он.

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Константин добавляет, что не собирался отвечать на ложь, которая лилась на него. Однако в момент публичного уничтожения его карьеры намерен ответить.

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"Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решать в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату", - заявил актер.

Константин Войтенко отреагировал на обвинения в насилии над женой (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Что раньше рассказала его экс-жена

Однажды она была вынуждена вызвать полицию после случая домашнего насилия. Но сотрудники правоохранительных органов предлагали помириться с мужем.

"Когда я впервые и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет числиться. Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" - писать заявления на мужей, еще и таких публичных и как бы приличных", - описывает Валентина.

Она рассказала, что стала жертвой нарцисса и насильника.

"Мой бывший муж - перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери. Он - бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", - пишет она на своей странице в Instagram.

Напомним, что в 2015 году актер Константин Войтенко женился на украинской танцовщице, участнице второго сезона "Танцуют все!" Валентине Марининой. В декабре 2016 года у них родилась дочь Эмилия. В октябре 2022 года Валентина и Константин развелись.

Константин Войтенко с дочерью Эмилией (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Константин Войтенко известен по своим ролям в сериале "Мухтар", "Коли ми вдома", "Село на мільйон", "Друге життя Єви", "Параджанов", "Толока", "Майор та магія" и других.