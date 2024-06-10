"Мне по**р на репутацию": скандальный Спартак Суббота сравнил себя с Иисусом

Скандальный "психолог" высказался о репутации

В начале интервью Демин признался, что может получить немало хейта, ведь он якобы "обеляет" репутацию Субботы. В ответ Спартак заявил, что он вообще не обращает внимания на все это.

"Мне по**р на репутацию, потому что репутация - это власть быдла над большинством быдла, которое не интересуется развитием, над меньшинством, которое никогда не обращает внимание на репутацию", - сказал Суббота.

Более того, "психолог" привел в пример слова о том, что плохая репутация была у всех известных персон. При этом он вспомнил об Иисусе.

"Репутация - это рычаг на тебя, то есть тобой можно управлять за счет репутации. У всех известных, как хороших, так и плохих людей, всегда была плохая репутация. Худшая репутация была у Иисуса. Это закончилось тем, что его просто распяли", - заявил Суббота.

Суббота и Демин (скриншот)

По словам Субботы, сейчас его вообще не интересует мнение других. Но недавно он понял, что семья - это очень важно, хотя раньше вообще был против брака.

Скандал вокруг Субботы - с чего все началось

В апреле прошлого года вышло большое расследование, в котором утверждалось, что "психолог" на самом деле самозванец.

"Спартак Суббота годами выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога. Спартак - самозванец, он не учился ни в одном медицинском вузе и, тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде, где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза", - заявлял тогда психотерапевт и блогер Илья Полуденный.

В ответ Суббота заявлял, что это не первый скандал в его биографии, а потому он это "переживет". На фоне этого ведущий Женя Янович, вместе с которым они выпускали подкаст, прекратил сотрудничество с ним.