"Мне по**р на репутацию": скандальный Спартак Суббота сравнил себя с Иисусом

Скандальный "психолог" Спартак Суббота ответил, что думает о репутации и обращает ли внимание на мнение других. Как оказалось, хейт и осуждение его якобы не беспокоят.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Суббота рассказал в интервью Славе Демину.
В начале интервью Демин признался, что может получить немало хейта, ведь он якобы "обеляет" репутацию Субботы. В ответ Спартак заявил, что он вообще не обращает внимания на все это.
"Мне по**р на репутацию, потому что репутация - это власть быдла над большинством быдла, которое не интересуется развитием, над меньшинством, которое никогда не обращает внимание на репутацию", - сказал Суббота.
Более того, "психолог" привел в пример слова о том, что плохая репутация была у всех известных персон. При этом он вспомнил об Иисусе.
"Репутация - это рычаг на тебя, то есть тобой можно управлять за счет репутации. У всех известных, как хороших, так и плохих людей, всегда была плохая репутация. Худшая репутация была у Иисуса. Это закончилось тем, что его просто распяли", - заявил Суббота.
По словам Субботы, сейчас его вообще не интересует мнение других. Но недавно он понял, что семья - это очень важно, хотя раньше вообще был против брака.
В апреле прошлого года вышло большое расследование, в котором утверждалось, что "психолог" на самом деле самозванец.
"Спартак Суббота годами выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога. Спартак - самозванец, он не учился ни в одном медицинском вузе и, тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде, где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза", - заявлял тогда психотерапевт и блогер Илья Полуденный.
В ответ Суббота заявлял, что это не первый скандал в его биографии, а потому он это "переживет". На фоне этого ведущий Женя Янович, вместе с которым они выпускали подкаст, прекратил сотрудничество с ним.
Кстати, недавно стало известно, как выглядит вторая жена Субботы.
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