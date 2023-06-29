"Мне невозможно сделать больнее". Как живет Алина Михайлова после гибели Да Винчи (видео)

Как живет Алина после гибели Дмитрия

По ее словам, девушку поддерживают многие: и семья, и их общие друзья. Она также называет Дмитрия, потому что "мысли, что его нет, у нее нет".

Алина говорит, что ее часто спрашивает, как она выдерживает весь хейт против нее. На это у Михайловой есть четкий ответ.

"Весь этот хейт направлен на то, чтобы сделать мне неприятно, сделать мне больно. А в моей жизни было так больно, что в принципе... Мне, во-первых, нечего терять по сути. А, во-вторых, мне невозможно сделать больнее, чем было. Эта граница уже пройдена. Делайте, что хотите", - делится Алина.

Как невеста Да Винчи справляется с болью

Она рассказывает, что больше всего ей помогает работа, и это главная причина, почему она осталась в подразделении "Волки Да Винчи".

В то же время, Алина вспоминает, что сначала ее заставили пойти к психиатру, и она посетила три сессии. Однако больше не смогла.

"Мне с этим не ок. Это плохой пример. Я не скажу, что я справляюсь, совершенно нет, но я пока не готова делиться ни с кем чувствами. Мне ок с самой собой. Возможно, со временем я накоплю в себе этого столько, что меня упакуют в какую-то "дурку". Но пока я не хочу этого делать", - объясняет военная.

Почему Алина вернулась на войну

После гибели Дмитрия Коцюбайло девушка думала о том, чтобы отстраниться от службы. Но ее мнение изменило то, чего хотел бы главный "волк Да Винчи".

"Больше всего, чего не хотел бы Дмитрий, чтобы то, чем он жил, а это подразделение, перестало существовать. Я не говорю, что без меня этого батальона не было бы. Но я знаю, что многие ориентируются на меня. Это было безответственно, в том числе и по отношению к Дмитрию", - говорит Алина.

По ее словам, батальон осиротел без Коцюбайла. Она вспоминает, что именно для сохранения ценности его работы в подразделении не меняли шевроны "Волков", ведь их разрабатывал Дмитрий.

"Когда каждый боец будет смотреть на свое плечо, и там будет шеврон, который выдавал Дмитрий, то это будет каким-то образом усиливать, вызывать гордость и уважение", - рассказывает Алина Михайлова.