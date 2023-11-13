"Мне было стыдно". Евгения Эмеральд впервые рассказала, что ее изнасиловали

Бывшая военная Евгения Эмеральд впервые призналась, что ее изнасиловали. Об этом даже не знала ее мать. Но сейчас экс-полицейская решила раскрыть всю правду.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Эмеральд осмелилась все это рассказать, чтобы на собственном примере показать, насколько важно не молчать о насилии.
При написании материала были использованы следующие источники: интервью бывшей военной для "ЖВЛ", ее Instagram-страница.
По словам женщины, это произошло много лет назад, когда она еще была маленькой. Раньше она никому не рассказывала, что стала жертвой изнасилования. Но сейчас, когда Эмеральд начала публично говорить о разводе с мужем Евгением Стипанюком, она решила не скрывать и это.
Недавно бывшая военная рассказала, что ее экс-избранник якобы насиловал женщин. Эмеральд нашла тех, кто отважился публично об этом сказать.
"У меня тоже было такое в жизни, очень много лет назад. Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. То есть я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, как будто этого никогда не было. А сейчас, после своей исповеди, я даже об этом уже могу свободно говорить. Когда ты говоришь - ты освобождаешься от всего, это очень круто", - признала женщина.
Эмеральд рассказала об изнасиловании (скриншот)
Также блогерша рассказала, что ее насильника не наказали. Все потому, что она никому об этом не говорила.
"Мне было 14 лет, я была маленькой. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме... Мне было стыдно, я думала, что сама виновата... Я похоронила тогда эти воспоминания в своей жизни, которые, конечно же, нанесли мне травмы", - объяснила Эмеральд.
Откровенное заявление женщины (скриншот)
Ранее мы уже рассказывали, что беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессировать, что возмутило украинцев.
Также недавно стало известно, что Виктория Бекхэм, Гарри Стайлз и другие звезды представят собственные духи этой осенью.