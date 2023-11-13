"Мне было стыдно". Евгения Эмеральд впервые рассказала, что ее изнасиловали

Что Эмеральд рассказала об инциденте

По словам женщины, это произошло много лет назад, когда она еще была маленькой. Раньше она никому не рассказывала, что стала жертвой изнасилования. Но сейчас, когда Эмеральд начала публично говорить о разводе с мужем Евгением Стипанюком, она решила не скрывать и это.

Недавно бывшая военная рассказала, что ее экс-избранник якобы насиловал женщин. Эмеральд нашла тех, кто отважился публично об этом сказать.

"У меня тоже было такое в жизни, очень много лет назад. Я никогда об этом никому не рассказывала, даже маме родной. То есть я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, как будто этого никогда не было. А сейчас, после своей исповеди, я даже об этом уже могу свободно говорить. Когда ты говоришь - ты освобождаешься от всего, это очень круто", - признала женщина.

Эмеральд рассказала об изнасиловании (скриншот)

Наказали ли насильника Эмеральд

Также блогерша рассказала, что ее насильника не наказали. Все потому, что она никому об этом не говорила.

"Мне было 14 лет, я была маленькой. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме... Мне было стыдно, я думала, что сама виновата... Я похоронила тогда эти воспоминания в своей жизни, которые, конечно же, нанесли мне травмы", - объяснила Эмеральд.



Откровенное заявление женщины (скриншот)