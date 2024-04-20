"Меня наполовину не стало": Виталий Капранов написал щемящий пост после смерти брата

Виталий Капранов посвятил щемящий пост брату

По словам писателя, ему трудно писать эпитафию на себя, потому что они с Дмитрием "были одним целым и на самом деле одним целым остались, даже несмотря на смерть".

"Он положил свою жизнь за эту нацию, за этих людей, за эту культуру. Мы могли бы спокойно жить, зарабатывать грубые деньги в другом бизнесе и надувать щеки на публичных мероприятиях. А вместо этого тратили сотни тысяч долларов на книги, вкладывались в развитие рынка и его информационное обеспечение", - написал Виталий.

Для этого, говорит Капранов, братья придумывали "сумасшедшие инфоповоды - от конкурса "Золотой Бабай" и автопробега на День книги до купания писателей в проруби - только чтобы об украинской книге вспомнили телевизор и газеты".

Братья Капрановы (facebook.com/BratyKapranovy)

"Тогда это, конечно, не окупалось, зато теперь рынок таки завелся. И борьба за запрет ввоза российских книг тоже была нашей работой, к сожалению, оказалось, что нужна была война, чтобы государство наконец сделало это, но в результате издатели стали реально зарабатывать деньги на украинских книгах, а двадцать лет назад они едва тлели", - отметил публицист.

Далее писатель назвал все незаурядные события, к организации которых они с братом-близнецом были причастны.

"Больше этого не будет. Потому что меня наполовину не стало. 2И я пишу эту эпитафию на себя - редкий жанр. Никому не желаю такого опыта. Украина потеряла опытного и креативного бойца информационной войны, который сам на себя донатил, сам организовал людей, сам руководить операциями", - признался Виталий.

"Половина от меня уже не сможет так. Придется больше сосредоточиться на написании книг и сценариев. Писатель Братья Капрановы продолжит творить. Конечно, если Бог даст, а Бог, как мы видим, жестокий" - подытожил он.

Напомним, ранее друг братьев Саша Лирник рассказал, что причиной преждевременной смерти литератора 16 апреля стало больное сердце.

Позже эту информацию подтвердил Виталий.