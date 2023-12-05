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"Меня курвит". Украинский актер набросился на родителей детей, которые разговаривают на русском

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш", заявил, что его "курвит" от того, что родители не хотят приучать своих детей к изучению украинского на бытовом уровне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для Студенческого телевидения национального университета Прикарпатья имени Стефаника.

Что Гнатовский думает о русскоязычных детях

Алексея очень волнует языковой вопрос. Он утверждает, что использование государственного языка является проявлением национального сознания.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Так, он выразил свое недовольство родителям, которые не стремятся приучить своих детей к использованию украинского в повседневной жизни.

Звезда сожалеет, что сейчас многие подрастающие маленькие поколения не владеют государственным языком.

"Меня курвит, когда маленькие дети у нас в стране говорят по-русски. И это не детей вина, это вина родителей", - поделился мнением Гнатовский.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Очень много я слышу каких-то отговорок: "Я не хочу переходить, потому что я не владею языком. Я не хочу искажать украинский язык". Бл*н, наоборот, искажайте. Работайте над этим, показывайте пример. Тот, кто переходит с русского на украинский - современный герой. Он ведет за собой", - подытожил актер.

Недавно мы рассказывали, что Мика Ньютон возвращается в Украину.

Также Ефросинина дала совет любителям русских песен и фильмов.

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