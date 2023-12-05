"Меня курвит". Украинский актер набросился на родителей детей, которые разговаривают на русском

Что Гнатовский думает о русскоязычных детях

Алексея очень волнует языковой вопрос. Он утверждает, что использование государственного языка является проявлением национального сознания.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Так, он выразил свое недовольство родителям, которые не стремятся приучить своих детей к использованию украинского в повседневной жизни.

Звезда сожалеет, что сейчас многие подрастающие маленькие поколения не владеют государственным языком.

"Меня курвит, когда маленькие дети у нас в стране говорят по-русски. И это не детей вина, это вина родителей", - поделился мнением Гнатовский.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Очень много я слышу каких-то отговорок: "Я не хочу переходить, потому что я не владею языком. Я не хочу искажать украинский язык". Бл*н, наоборот, искажайте. Работайте над этим, показывайте пример. Тот, кто переходит с русского на украинский - современный герой. Он ведет за собой", - подытожил актер.