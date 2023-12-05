"Меня курвит". Украинский актер набросился на родителей детей, которые разговаривают на русском

Актер Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш", заявил, что его "курвит" от того, что родители не хотят приучать своих детей к изучению украинского на бытовом уровне.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для Студенческого телевидения национального университета Прикарпатья имени Стефаника.
Алексея очень волнует языковой вопрос. Он утверждает, что использование государственного языка является проявлением национального сознания.
Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Так, он выразил свое недовольство родителям, которые не стремятся приучить своих детей к использованию украинского в повседневной жизни.
Звезда сожалеет, что сейчас многие подрастающие маленькие поколения не владеют государственным языком.
"Меня курвит, когда маленькие дети у нас в стране говорят по-русски. И это не детей вина, это вина родителей", - поделился мнением Гнатовский.
Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
"Очень много я слышу каких-то отговорок: "Я не хочу переходить, потому что я не владею языком. Я не хочу искажать украинский язык". Бл*н, наоборот, искажайте. Работайте над этим, показывайте пример. Тот, кто переходит с русского на украинский - современный герой. Он ведет за собой", - подытожил актер.
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