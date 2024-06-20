"Меня очень часто обижали как женщину": TAYANNA сделала откровенное признание о травмах

Так, во время разговора специалист по похудению обратила внимание на то, что Татьяна довольно часто на фото появляется с закрытыми ногами. И удивилась, что "с такими красивыми стройными ногами" певица постоянно их скрывает.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Спасибо за комплимент, за худые и красивые ноги. На самом деле я люблю свои ноги, они мне нравятся. Наверное, это привычка ходить в штанах и какая-то психологическая защита, если задуматься над этим. Не быть максимально женственной, потому что меня очень часто обижали, как женщину", - призналась Решетняк.



TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

При этом, что интересно, TAYANNA в клипах появляется в откровенных образах, в купальниках или очень коротких нарядах, на концертах ее платья тоже всегда откровенные, короткие.

Однако были моменты, когда вес артистки менялся и она себе "реально не нравилась". Доходило до того, что звезда "не могла одеть костюм, потому что в него не влазила физически".



TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"И я понимаю, почему так складывалось - из-за большого количества травм, полученных от мужчин, я закрывалась. Хотя в обычной жизни я хожу в платьях с разрезом от бедра на целую ногу. А в социальных сетях закрываюсь, чтобы не привлекать большое количество мужчин, это о конфиденциальности больше", - говорит Татьяна.



TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Мне комфортнее себя чувствовать так, закрыться немного от мира", - резюмировала исполнительница.