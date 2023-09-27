MELOVIN в костюме свиньи высмеял депутатов, которые наживаются во время войны

Украинский певец MELOVIN продолжает эпатировать публику. Так, на днях он появился на музыкальной церемонии Muzvar в образе свиньи, с огромным накладным животом и деловом костюме. В руках у него был плакат с надписью: "Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певца.
Этим креативным жестом артист высмеял чиновников, обворовывающих население нашего государства во время войны.
"Никогда не мог подумать, что для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте!" - написал MELOVIN в своих соцсетях.
MELOVIN в костюме свиньи (фото: instagram.com/melovin_official)
В комментариях к публикации пользователи выразили свою поддержку музыканту, а также поблагодарили его за то, что он использует любую возможность для донесения чрезвычайно важных месседжей.
Напомним победителей музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023 года.
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