MELOVIN в костюме свиньи высмеял депутатов, которые наживаются во время войны

Как MELOVIN потролил чиновников

Этим креативным жестом артист высмеял чиновников, обворовывающих население нашего государства во время войны.

"Никогда не мог подумать, что для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте!" - написал MELOVIN в своих соцсетях.

MELOVIN в костюме свиньи (фото: instagram.com/melovin_official)

Реакция украинцев

В комментариях к публикации пользователи выразили свою поддержку музыканту, а также поблагодарили его за то, что он использует любую возможность для донесения чрезвычайно важных месседжей.