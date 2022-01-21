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Під Мелітополем поліцейський збив 13-річну школярку: дитину госпіталізували

Автор: Володимир Костирін

Під Мелітополем поліцейський на авто збив 13-річну дівчинку біля навчального закладу, і дитину після ДТП госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

Про це 21 січня передали в прес-службі Нацполіції Запорізької області.

Подія трапилася сьогодні вранці, близько половини дев'ятого, в селищі міського типу Приазовське Мелітопольського району.

За попередньою інформацією, школярка "перетинала проїзну частину у невстановленому місці". У цей момент на дівчинку скоїв наїзд правоохоронець, який був за кермом легковика "Skoda" і їхав вулицею Горького.

"Поліцейський негайно викликав на місце події "швидку", до приїзду якої перебував біля дитини, та повідомив про дорожньо-транспортну пригоду до поліції", - йдеться в публікації.

Постраждалу школярку доставили в лікарню в Мелітополі, де дитині надають медичну допомогу. За попередньою інформацією лікарів, дівчинка отримала закриту ЧМТ.

Зазначається, що "коп", який скоїв наїзд на дитину, згідно з результатами медичного огляду був тверезий. Правоохоронець повертався з добового чергування.

Всі деталі та обставини ДТП встановлюватимуть співробітники територіального управління ДБР.

Під Мелітополем поліцейський збив дівчинку (фото: zp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті чиновник збив дитину і втік, а дівчинка через кілька годин після ДТП померла в лікарні.

Також ми писали про те, що перед цим у Яремче п'яний поліцейський збив байкершу з Києва, а після ДТП спробував все "порішати".

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