У Мелітополі відкрився "Епіцентр", але люди незадоволені: про карантин не чули, головне - знижки

У Мелітополі недавно відкрився перший будівельний магазин "Епіцентр", але покупці вже незадоволені. Надходить багато скарг на порушення карантину, проблеми з видачею замовлень і "накруткою" цін.
Так, згідно з інформацією місцевого сайту, на відкритті зібралися величезні черги з сотень людей, які прибули до відкриття в очікуванні призів і покупок.
"На парковці біля торгового центру не було вільних місць. Про карантин нагадували тільки маски, але про дистанцію ніхто не чув. Карантин - ніщо, знижки і подарунки - це все", - йдеться в повідомленні.
"Епіцентр" в Мелітополі потрапив у скандал (фото: news.mspravka.info)
Городяни, які відвідали гіпермаркет, розповідають, що цінники в залі не збігаються з тими, які озвучують на касі. Також є проблеми з оформленням повернення - каса повернення не працює. А через ажіотаж утворилися величезні черги.
"Епіцентр" в Мелітополі оскандалився (відео: instagram.com/zelivenews)
Люди викладають в соцмережах фото і відео з величезними натовпами і висловлюють невдоволення в коментарях.
Нагадаємо, що "Епіцентр" втрапив у грандіозний скандал через карантин вихідного дня.
Пізніше один з магазинів у Києві знову оскандалився через видачу онлайн-замовлень.