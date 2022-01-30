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У Мелітополі мало не замерз на смерть чоловік під храмом у перехожих на очах (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі чоловік мало не загинув через переохолодження на вулиці, лежачи на холоді на снігу біля сходинок перед храмом в ім'я преподобного Святого Олександра Невського в центрі міста. Небайдужий перехожий викликав "швидку", і чоловікові надали необхідну допомогу.

Про це 30 січня передає місцеве видання "РІА Мелітополь".

Лежачий на асфальті громадянин був нерухомий - або заснув, або втратив свідомість. При цьому на вулиці температура повітря становила -4 градусів. Невідомо, скільки часу чоловік так лежав у заметі.

Коли на місце виклику прибули медики, вони піднесли до обличчя чоловіка нашатир, проте не було жодної реакції, проте пульс промацувався.

Чоловік лежав на сходинках у заметі і міг замерзнути на смерть (фото: ria-m.tv)

В цей час біля громадянина біля воріт церкви просила милостиню бабуся. Коли пенсіонерку запитали, скільки так лежить чоловік, вона розповіла, що прийшла до храму, коли ще було темно, а він вже тут знаходився. Повз лежачого проходили люди.

Медики "швидкої" забрали чоловіка в лікарню, і зазначили, що в цю ніч підібрали кілька таких замерзаючих.

У Мелітополі врятували чоловіка, який міг замерзнути на смерть (фото: ria-m.tv)

Лікарі попереджають, що пити спиртне на морозі строго заборонено, оскільки тепло буде лише перші 30-40 хвилин, а потім судини почнуть звужуватися, кровотік сповільнюватися, й організм стрімко втрачатиме тепло.

Якщо п'яна людина "відключиться" на вулиці в зимовий час - може замерзнути на смерть.

Нагадаємо, що буквально днями на Прикарпатті померла від переохолодження 46-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували і помістили в реанімацію, проте через годину вона померла.

Додамо також, перед цим експерти далі поділилися порадами, як швидко зігрітися на вулиці або вдома, та легше перенести морози.

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Мелітополь