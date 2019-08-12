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Меган Маркл випустила таблетки для схуднення і оскандалилася: подробиці


Герцогиня Сассекська виявилася замішана в гучному скандалі

38-річна Меган Маркл потрапила у черговий скандал, однак у цей раз причина виявилася зовсім не в ній. Ажіотажем навколо зовнішнього вигляду герцогині скористалися шахраї і на багатьох сайтах з'явилася реклама "таблеток Меган". Про це інформує видання Mirror.

Виробники таблеток стверджували, що диво-засіб допоможе скинути вагу, а для більшої наочності розмістили на своєму сайті два знімка мами Арчі - до і після вагітності.

"Після пологів я втратила форму. Але за допомогою таблеток я знов стала такою, як і раніше", - йдеться в підписи до фотографій.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Крім цього, деякі сайти публікували вигадане інтерв'ю з герцогинею Сассекською. Таблоїд повідомив, що колишня американська актриса втомилася катувати себе в спортзалі для придбання колишньої фігури, а тому запустила лінійку чудо-засобів для схуднення.

Королівська сім'я дізналася про таке шахрайство не відразу, однак тепер представник Маркл порадив припинити використовувати ім'я герцогині Сассекської в рекламних цілях. "Це незаконно. Ми приймемо належні заходи", - сказав він.

Нагадаємо, що стало відомо, коли почався конфлікт між Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Ми писали, що принц Гаррі почав зривати злість на співробітниках. На герцога Сассекського скаржаться його секретарі та помічники.

А також писали про те, що Меган Маркл змушує принца Гаррі ревнувати. Принц Гаррі не хотів терпіти екранних поцілунків своєї дружини, тому герцогиня Сассекська була змушена закінчити кар'єру актриси.

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