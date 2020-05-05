Меган Маркл погрожує принцу Гаррі розлученням: усі подробиці

Меган Маркл пригрозила принцу Гаррі розлученням через, що він хоче повернутися в Лондон. При цьому Меган поставила ультиматум своєму чоловікові і заявила, що не має наміру покидати США.

За словами інсайдера, Меган Маркл, коли почула від принца Гаррі те, що він хоче повернутися на батьківщину, заявила, щоб він обирав або її, або своїх родичів у Великобританії.

При цьому колишня актриса просто прийшла в сказ, коли дізналася, що Гаррі веде переговори про те, щоб повернуться назад. Про це повідомляє видання Globe.

"Ти можеш повернутися назад, але ми з Арчі залишаємося в Америці!" – процитував слова Меган інсайдер.

При цьому принц Гаррі пообіцяв, що цього разу він змусить свою дружину підкоритися королівській сім'ї. Але Меган навіть нічого не хоче слухати про повернення в Англію.

Вона заявила принцу Гаррі про те, що він має прийняти правильне рішення та усвідомити, що може більше ніколи не побачити свого сина Арчі.

Нагадаємо, що Меган Маркл давно "прославилась" своїми витівками. У книзі Тома Куїнна "Кенсінгтонський палац: інтимні мемуари від королеви Марії до Меган Маркл" йдеться про те, що одного разу Меган накричала на помічників Кейт Міддлтон.

У книзі також йдеться про те, що Маркл хотіла бути схожою на "народну принцесу" Діану, але при цьому вона також бажала, щоб люди беззаперечно їй підпорядковувалися й не заперечували.