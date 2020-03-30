Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину: шокуюча заява

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл хоче поповнити сім'ю ще однією дитиною

Меган Маркл і принц Гаррі мріють про поповнення в родині. Як тільки герцоги міцно влаштуються на новому місці, вони зроблять серйозну спробу. Про це повідомив інсайдер, повідомляє US Weekly.

"Вони прагнуть завести ще одну дитину, але при цьому не хочуть занадто форсувати події. До того ж, потрібно дати достатньо уваги Арчі", - повідомляє джерело.

Наголошується, що Арчі росте щасливою та розумною дитиною. "Він рідко плаче, проявляє великий інтерес до свого оточення і взаємодіє з людьми. Він любить, коли з ним грають. Не може поки говорити, але з усіх сил намагається", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляють про те, що Меган завжди хотіла доньку, про що розповіла в інтерв'ю в 2015 році. "Я завжди хотіла годинник Cartier Tank. Коли я дізналася, що буде зніматися третій сезон, зібрала всі свої заощадження і купила двоколірну версію. На задній поверхні я попросила вигравіювати "Для М. М. від М. М". Одного разу я обов'язково подарую цей годинник своїй донечці!", - сказала Маркл.

Нагадаємо, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

Ми писали, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.

А також про те, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.