Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву Єлизавету: усі подробиці

Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі відмовили королеві і придумали дивну причину

Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву Єлизавету II – вони відмовилися від її запрошення відвідати резиденцію в замку Балморал і послалися на те, що малюк Арчі ще занадто маленький для таких поїздок і це при тому, що вони планують з сином в найближчі тижні поїздку в Африку. Деталі повідомили у виданні The Sun.

Королева Єлизавета традиційно проводить в шотландській резиденції два літніх місяці. На її запрошення туди часто приїжджають і інші члени королівський сім'ї. Герцоги Сассекські вирішили відмовитися і в якості пояснення повідомили, що їх син Арчі ще не зміцнів для таких поїздок.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Як розповіли інсайдери в оточенні королеви, вона була дуже розчарована такою відповіддю. Тим більше, що малюк Арчі вже почав подорожувати з батьками – спочатку він провів тиждень на Ібіці, а потім разом з батьками відвідав Францію, куди вони літали в гості до Елтона Джона.

Тим більше, що це була перша можливість побути в Балморалі для Меган Маркл, так як у минулому році вона була вагітна і від відвідування Шотландії довелося відмовитися.

Королева Єлизавета (Getty Images)

Цілком імовірно, що ініціатором відмови стала Меган Маркл, так як в Балморалі для неї немає ніяких розваг. Члени королівської родини у Шотландії займаються риболовлею і полюванням, а також насолоджуються прекрасною природою. Не виключено, що ще однією причиною її відмови став конфлікт з Кейт Міддлтон, проте, як повідомляють ЗМІ, герцоги Кембриджські вже повернулися в Лондон.

"Якщо вони хотіли усамітнення і захисту, то з цієї точки зору кращого відпочинку, ніж у шотландському замку королеви, не знайти. В Балморалі вони всі полюють, стріляють, ловлять рибу. Саме це, можливо, відштовхнуло Меган Маркл", - повідомило виданню джерело в королівському палаці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі планують змінити місце проживання.

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