Меган Маркл осоромилася через стиліста: що сталося

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, раптово потрапила в неприємну ситуацію через свою подругу і стиліста Джесіку Малруні.

Джессіка Малруні, яка працювала з Меган Маркл і раніше, в серіалі "Форс-мажори", допомагала вибрати плаття для весілля своєї подруги з принцом Гаррі.

Відомо, що у герцогині Сассекської на весіллі було два вбрання. Перше плаття – для офіційної церемонії. Це було дуже дороге вбрання від французького будинку моди Givenchy. Вартість цієї сукні склала 434 тисячі доларів. В додаток до сукні була п'ятиметрова фата, яка була прикріплена до фамільної діамантової тіарі 1932 року з колекції Єлизавети II.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/shecanada)

Для другої, закритої частини весільної церемонії, Меган Маркл обрала білу сукню з американською проймою, більш демократичну, від Stella McCartney. Це плаття було в більш американському стилі і відповідно, саме його і вибирала Малруні.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/shecanada)

Проте фанати прийшли в замішання, коли через рік після весілля Меган Маркл і принца Гаррі, Джессіка Малруні опублікувала фотографію цієї ж сукні, але на весіллі у іншої своєї клієнтки.

Фото: instagram.com/jessicamulroneyweddings

У коментарях користувачі обурилися, так відразу впізнали сукню герцогині Сассекської. Вони відзначили, що використовувати це плаття для іншого весілля – це зіпсувати настрій як Меган Маркл, так і іншій нареченій, тому що воно асоціюється тільки з королівським весіллям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл відмовляється боротися із зайвою вагою.

А також розповідали про те, що Меган Маркл порушила вікові правила, вітаючи сина Кейт Міддлтон.