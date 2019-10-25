Меган Маркл збентежила глибоким декольте: з'явилися фото

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл сяяла поряд з принцом Гаррі

Меган Маркл з'явилася на публіці в дуже неочікуваному образі. Колишня американська актриса, яка після одруження з принцом Гаррі різко стала одягатися стримано, вийшла у світ у сукні з глибоким декольте. У мережі з'явилися нові знімки герцогині.

Схоже, Меган своїм квітучим виглядом вирішила показати громадськості, що у неї все добре на фоні нещодавнього скандального інтерв'ю, в якому герцогиня вивернула душу.

Маркл разом з чоловіком принцом Гаррі відвідала круглий стіл організацій - Queen's Commonwealth Trust і One Young World. Захід було присвячено проблемі гендерної нерівності.

Меган Маркл (фото: instagram.com)

Варто відзначити, що 38-річна герцогиня Сассекська виглядала приголомшливо. Усмішка не сходила з її обличчя. А шкіряна спідниця винного кольору в поєднанні з джемпером з глибоким V-подібним вирізом вигідно підкреслила фігуру Меган.

Цього разу вихід вийшов дуже вдалим, якщо порівнювати попередні наряди, коли герцогиню через злегка поплившу фігуру починали підозрювати у другій вагітності.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com)

З аксесуарів герцогиня обрала мініатюрні сережки-цвяшки з камінням і тонкий золотий браслет на зап'ясті.