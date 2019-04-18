Меган Маркл шукає няню: вимоги шокували шанувальників

Меган Маркл і принц Гаррі розповіли, хто може удостоїтися честі доглядати за їх первістком
Меган Маркл і принц Гаррі почали шукати няню для майбутньої дитини. Герцогиня Сассекська подумує про те, щоб найняти американку, і можливо, навіть чоловіка, пише Daily Mirror.
І хоча раніше герцогиня заявляла, що відмовиться від помічниці і після народження свого первістка буде доглядати за малюком самостійно, схоже, вона змінила своє рішення.
Так, стало відомо, що у Меган є чіткі вимоги до людини, яка цілодобово буде знаходитися поруч. Герцогиня дала зрозуміти, що з нянею-американкою вона буде почувати себе комфортніше, ніж з британкою.
"Меган хоче, щоб вона (няня. - Ред.) відчувала себе частиною сім'ї, а не просто працівником в уніформі", - розповів співрозмовник видання.
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)
Також повідомляється, що Меган і Гаррі розглядають, що нянею для дитини може стати чоловік.
У будь-якому випадку працівник буде заробляти до 70 тисяч фунтів стерлінгів на рік, в залежності від досвіду.
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)
Шанувальники королівської сім'ї шоковані такими сміливими заявами. Хоча багато хто й підтримує такий експеримент. Вони активно коментують цю новину.
Зрозуміло, що кандидати повинні пройти співбесіду з королівською парою.
До речі, Меган Маркл так заплутала громадськість з датою народження майбутнього малюка, що натяки на те, що малюк вже народився, починають шукати у всіх офіційних повідомленнях з Королівського палацу.
Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі змусили звільнитися королівського пілота.
Також ми повідомляли про те, що екстрасенс назвав стать майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.