Медсестра назвала 5 вещей, о которых люди жалеют перед смертью

В хосписе пациенты задумываются о своей жизни. В частности, они думают, что не так сделали в жизни и что хотели бы изменить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Metro.
Американская медсестра Бронни Уэйр, которая имела большой опыт в уходе за тяжелобольными, рассказала, о чем люди жалеют перед смертью.
Женщина работала в хосписе как паллиативная медсестра и ухаживала за людьми в последние часы их жизни.
По словам медсестры, одни из самых распространенных угрызений совести, которые испытывают пациенты, связаны именно с их карьерой. Это особенно касается мужчин, ведь старшее поколение позиционировало их как кормильцев семьи.
Люди сожалеют, что потратили много времени на работу, а не на семью и друзей.
Это самая распространенная жалость из всех, которые слышала медсестра от пациентов.
По ее мнению, это печаль людей из-за мечт, которых они никогда не достигли или даже не пытались достичь.
Медсестра отметила, когда люди оглядываются на свою жизнь, многие из них испытывают определенные угрызения совести из-за того, что позволили дружбе угаснуть.
Следует помнить, что дружба, как и отношения, нуждается в поддержке. Все потому, что очень легко перестать общаться.
Часто люди подавляют свои чувства, чтобы угодить другим. Потому они не становятся теми, кем хотят.
Бронни отметила, что у многих развились болезни, связанные с горечью и оскорблением, которые они постоянно носили в себе.
Все из-за страха перемен, или в опасении подвести других. Однако в течение жизни это может привести к отсутствию счастья.
"Жизнь - это выбор, который делает каждый человек. Это ваша жизнь. Выбирайте сознательно, мудро, честно. Выбирайте счастье", - добавила медсестра.
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