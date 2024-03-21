Медсестра назвала 5 вещей, о которых люди жалеют перед смертью

О чем думают люди перед смертью

Американская медсестра Бронни Уэйр, которая имела большой опыт в уходе за тяжелобольными, рассказала, о чем люди жалеют перед смертью.

Женщина работала в хосписе как паллиативная медсестра и ухаживала за людьми в последние часы их жизни.

Жалею, что посвятил большую часть жизни тяжелой работе

По словам медсестры, одни из самых распространенных угрызений совести, которые испытывают пациенты, связаны именно с их карьерой. Это особенно касается мужчин, ведь старшее поколение позиционировало их как кормильцев семьи.

Люди сожалеют, что потратили много времени на работу, а не на семью и друзей.

Я хотел бы прожить свою жизнь по своему желанию

Это самая распространенная жалость из всех, которые слышала медсестра от пациентов.

По ее мнению, это печаль людей из-за мечт, которых они никогда не достигли или даже не пытались достичь.

Жалею, что потерял связь со многими своими друзьями

Медсестра отметила, когда люди оглядываются на свою жизнь, многие из них испытывают определенные угрызения совести из-за того, что позволили дружбе угаснуть.

Следует помнить, что дружба, как и отношения, нуждается в поддержке. Все потому, что очень легко перестать общаться.

Я хотел быть смелым, чтобы больше говорить о своих чувствах

Часто люди подавляют свои чувства, чтобы угодить другим. Потому они не становятся теми, кем хотят.

Бронни отметила, что у многих развились болезни, связанные с горечью и оскорблением, которые они постоянно носили в себе.

Я хотел бы быть счастливее

Все из-за страха перемен, или в опасении подвести других. Однако в течение жизни это может привести к отсутствию счастья.

"Жизнь - это выбор, который делает каждый человек. Это ваша жизнь. Выбирайте сознательно, мудро, честно. Выбирайте счастье", - добавила медсестра.