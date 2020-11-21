Медсестра з Італії розповіла жахливу правду про другу хвилю COVID-19: лікарні вже переповнені!

В Італії погіршилася ситуація з коронавірусом, і в "червоних" регіонах лікарні вже переповнені пацієнтами з COVID-10, хоча діє локдаун і люди дотримуються правил карантину.

Про це розповіла медсестра державної лікарні в місті Брешія в провінції Ломбардія Ірина Устіянич в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За її словами, при другій хвилі епідемії в Італії, попри жорсткі обмежувальні заходи, дуже швидко збільшується кількість хворих COVID-10.

"Італія поділена на три зони: червона, помаранчева і жовта - в залежності від кількості хворих на певній території. Ломбардія в червоній зоні, оскільки величезна щільність населення і велика кількість хворих пацієнтів. У лікарнях готові до прийому пацієнтів: є все необхідне обладнання, засоби захисту для лікарів, медсестер і медперсоналу взагалі. Але лікарні вже переповнені, щодня відкриваються нові відділення", - розповіла Устіянич.

Медсестра додала, що зараз ще оперуються онкохворі, які потребують негайного хірургічного втручання, але основна кількість відділень в лікарнях уся вже перейшла на COVID-10.

"Пацієнти складні, такі ж як були в березні-квітні, хоча ми сподівалися, що друга хвиля буде легша по складності пацієнтів. Значно знизилася вікова категорія, тобто пацієнт молодшає середньостатистично", - зазначила вона.

У містах задіяний локдаун: закриті всі спортзали, бари, ресторани, не працюють магазини, які не продають товари першої необхідності.

"Люди ходять на роботу, тобто не так, як було в березні, коли не можна було вийти навіть на 100 метрів від хати - тепер можна вийти, але тільки за місцем прописки купити продукти. Діти молодша група ходить до школи, а старша - від 7-го класу - давно навчається дистанційно. Громадський транспорт ніхто не використовує", - каже Ірина.

Також медсестра розповіла, що в Мілані діє комендантська година з 22:00 по 05:00. В цей час на дорогах стоять патрулі та контролюють - треба мати серйозну причину для пересування, і в цей час на дорогах машин взагалі немає.

"Тобто люди не ризикують, всі дотримуються карантину і правил, згідно із законодавством", - додала вона.

Відео: Медсестра з Італії розповіла про локдаун через другу хвилю COVID-19 і переповнені лікарні

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