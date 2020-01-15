Медперсонал боявся взяти відповідальність: у Києві дитину покалічило дверима в поліклініці

Батько потерпілого хлопчика розповів нові деталі про трагедію в київській поліклініці
У Києві, в приміщенні дитячої поліклініки №2 на проспекті Правди, 2а, маленька дитина отримала серйозні травми через двері, що на неї впали. Деталі події розповів батько потерпілого хлопчика, відомий сирійський лікар Альбольболь на своїй сторінці в Facebook.
Як розповів чоловік, його син разом з мамою і ще двома дітьми прийшли в поліклініку, так як захворіли на вітрянку.
"Коли мама отримувала талон в реєстратурі, маленький хлопчик ненавмисно зачепив важкі металеві двері, які стояли біля стіни. В результаті три двері привалили дитини. Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої захисної стрічки не було. Поруч стояли чоловіки, які допомогли підняти важкі двері. Швидка допомога їхала 20 хвилин і весь цей час дитина в шоковому стані перебувала на підлозі і поруч лежала мама, яка хоч якось намагалася допомогти синові. Весь медичний персонал боявся взяти відповідальність, і всі чекали швидку", - написав батько дитини.
Постраждалого 4-річного хлопчика госпіталізували в дитячу клінічну лікарню на вулиці Богатирській. У нього діагностували перелом стегнової кістки і шок. Лікарі прийняли рішення зробити операцію хлопчикові, але її довелося відкласти, так у малюка вітрянка.
Лікар Альбольболь опублікував звернення до свідків події з проханням відгукнутися і попросив фінансової допомоги. Фото можна побачити тут.