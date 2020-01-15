Медперсонал боявся взяти відповідальність: у Києві дитину покалічило дверима в поліклініці

У Києві, в приміщенні дитячої поліклініки №2 на проспекті Правди, 2а, маленька дитина отримала серйозні травми через двері, що на неї впали. Деталі події розповів батько потерпілого хлопчика, відомий сирійський лікар Альбольболь на своїй сторінці в Facebook.

Як розповів чоловік, його син разом з мамою і ще двома дітьми прийшли в поліклініку, так як захворіли на вітрянку.

"Коли мама отримувала талон в реєстратурі, маленький хлопчик ненавмисно зачепив важкі металеві двері, які стояли біля стіни. В результаті три двері привалили дитини. Напередодні тут проводили ремонтні роботи, але ніякої захисної стрічки не було. Поруч стояли чоловіки, які допомогли підняти важкі двері. Швидка допомога їхала 20 хвилин і весь цей час дитина в шоковому стані перебувала на підлозі і поруч лежала мама, яка хоч якось намагалася допомогти синові. Весь медичний персонал боявся взяти відповідальність, і всі чекали швидку", - написав батько дитини.

Постраждалого 4-річного хлопчика госпіталізували в дитячу клінічну лікарню на вулиці Богатирській. У нього діагностували перелом стегнової кістки і шок. Лікарі прийняли рішення зробити операцію хлопчикові, але її довелося відкласти, так у малюка вітрянка.

Лікар Альбольболь опублікував звернення до свідків події з проханням відгукнутися і попросив фінансової допомоги. Фото можна побачити тут.

Монтасір Альбольболь вже давно живе в Україні. Його дружина – українка, родом з Чернігова. В родині виховується п'ятеро дітей. Вони познайомилися в Києві в 2010 році, одружилися і поїхали в Сирію. Після початку військових дій, вони повернулися в Україну. Монтасір – лікар швидкої допомоги.