Притула привселюдно опозорив дружину екс-нардепа Лещенка

Анастасія Топольська образила Сергія Притулу (Фото: колаж РБК-Україна)

Дружина екс-нардепа Лещенка грубо образила Притулу

Сергій Притула вступив у суперечку з ді-джеєм Анастасією Топольською, дружиною журналіста і колишнього народного депутата Сергій Лещенка. Артистка, яка виступає під сценічним псевдонімом Nastia, на своїй сторінці в Facebook назвала відомого шоумена та волонтера "медійним му*аком", після чого ведучий відреагував у коментарях до посту на критику.

Топольска (дівоче прізвище Бесєдіна) встала на захист нашумілого дуету Анна-Марія, які під час відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019 оскандалилися після того, як не змогли відповісти на питання про приналежність Криму, а зараз вирушили на фестиваль "Нова хвиля" в РФ.

"Я тут устряла в суперечку з Максом Назаровим і мені довелося подивитися фінал відбору на Євробачення 2019. Сергій Притула, який же ви все-таки медійний му*ак. Суто телевізійний розвод, тупо провокація і контент для особливо чутливих псевдо патріотів. Ось ці всі загравання з людськими долями на підставі спорідненості і сімейних зв'язків докорінно перекручують поняття про сім'ю в цілому. Або ви і справді думаєте, що "Я тебе порадив, я тебе вб'ю" - це формула національного успіху? Супер треш, звичайно", - йдеться у публікації Топольської.

Анастасія Топольска (Фото: facebook.com/nastia.dj.ua)

Також вона розповіла про ситуацію з власною сім'єю: "Згадалося, як журналісти додзвонюватися в Крим моїй сестрі та всій її родині, щоб дізнатися подробиці наших стосунків та їх життя".

"Типу я така важлива публічна персона, повинна відразу відзвітувати за життя кожного свого родича і зробити свій вибір "чи з вами, чи з ними". WTF!" - написала Топольска.

Сергій Притула відповів на випад на свою адресу і висловив думку, що бути "медійним му*аком" почесніше, ніж "дешевою шоубізнесовою колабораціоністкою".

Сергій Притула (Фото: РБК-Україна)

"Якби ще розуміли різницю між "порадив" і "породив" ціни б вам не було. Щодо компліментів на мою адресу - дякую, зацінив! Маю за честь, коли жінки подібні вам вважають мене мудаком. А за сестричок не переживайте, вони чудово виглядали цього року на фестивалі «Новая Волна» у м.Сочі. Це в тій самій країні у столиці якої ви регулярно розважали мишебратьєв у той час, як вони убивали українців на Донбасі.

Зійдемось на тому, що бути медійним му*аком почесніше, ніж дешевою шоубізнесовою колабораціоністкою. Зичу добра та сімейного затишку!" - йдеться в коментарі Притули.