ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медицина не готова: експерт поділився невтішним прогнозом про коронавирус

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 11:00
Медицина не готова: експерт поділився невтішним прогнозом про коронавирус
Коронавірус 2020 - чи готова українська медицина до спалаху (РБК-Україна)

Коронавірус може викликати серйозні проблеми

Коронавірус 2020 переполохав усю країну і тепер всі активно шукають ліки, які могли б допомогти. Однак вітчизняна медицина не готова до спалахів інфікування COVID-19.

Отже розраховувати на допомогу в Україні на даний момент не має сенсу. Кращим варіантом залишається дотримуватися карантину та режиму надзвичайної ситуації, передає видання "Сьогодні".

Медик та популяризатор науки Леонід Більченко каже: "Це не означає, що ми не впораємося і потрібно складати лапки, нічого не робити. Зараз з'являється потужний волонтерський рух, який збирає звідусіль маски, засоби індивідуального захисту для лікарів, людей, є хороші ініціативи від бізнесу. Ми впораємося, але якщо говорити відверто, то ми не готові. Цьому сприяло багато факторів, і про це всі говорять. Один із факторів - не було епідеміологічної служби".

Також Леонід Більченко висловився про поділ санітарно-епідеміологічної служби, проведеної в рамках медичної реформи. Експерт вважає, що цей момент був виконаний неефективно.

"Я підтримую реформу, але вона просто не була готова до викликів, які зараз з'явилися. Зачатки реформи просто не можуть впоратися з загрозою. Можливо, повинно було пройти ще кілька років, щоб все запрацювало добре. Але у нас немає кількох років, тому зараз все управляється в ручному режимі. За моїми відчуттями, у нас ситуація не така страшна, як в Італії або Іспанії. Але потрібно вводити надзвичайний стан, цього не уникнути", - прокоментував він.

Нагадаємо, лікарі заявили, що кращі ліки від коронавірусу знайдені.

Раніше медики розвіяли черговий міф про коронавирус і повідомили, що рукавички можуть не допомогти.

А також про те, що епідеміологи дали неприємний прогноз по коронавирус в Україні.

Залишилася в Китаї через собаку: українка поскаржилася на відновлення карантину Коронавірус може маскуватися: як відрізнити COVID-2019 від інших захворювань
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся