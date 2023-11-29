Медики обнаружили первое заражение человека новым штаммом свиного гриппа: что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Science alert.

Что известно о новом штамме свинного гриппа

В понедельник, 27 ноября, Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что у пациента был положительный результат теста гриппом A H1N2v, который отличается от вируса гриппа, что распространяются среди свиней по всей стране.

Согласно предварительным данным, инфекция H1N2 в Великобритании генетически отличается от других недавних случаев у людей во всем мире.

"Мы быстро работаем над тем, чтобы отследить тесные контакты и уменьшить любое потенциальное распространение", - говорит директор по вопросам инцидентов заболеваний UKHSA Мир Чанд.

Специалисты проводят расследование, чтобы узнать, как "нулевой пациент" заразился инфекцией, и определить, есть ли другие связанные случаи.

После появления респираторных симптомов врач пациента в Северном Йоркшире проверил его на наличие гриппа 9 ноября в рамках стандартного общенационального наблюдения за гриппом. Секвенирование генома и ПЦР-тестирования позже обнаружили H1N2.

Детали о возрасте или общем состоянии здоровья пациента не обнародуются, но известно, что у пациента было легкое заболевание и он полностью поправился.

Чем опасен свиной грипп

Вспышки свиного гриппа, респираторной болезни свиней, вызванной вирусами гриппа типа А, часто встречаются среди свиней, и иногда люди им тоже заражаются.

Заражение людей подтипами гриппа А, H1N1v, H3N2v и H1N2v были обнаружены ранее. Первые в этом году случаи заболевания среди людей произошли в США в августе.

Хотя H1N2v раньше никогда не выявляли у людей в Великобритании, UKHSA говорит, что с 2005 года в других странах мира было зарегистрировано 50 случаев заболевания людей.

"Эти вирусы, как правило, не способны передаваться от человека к человеку, и такие события обычно объясняются прямым или косвенным контактом со свиньями", - говорит вирусолог Ян Браун из UKHSA.

Несмотря на то, что вирусы свиного гриппа могут повлечь за собой широкое распространение заболевания среди популяций свиней, обычно они приводят лишь к небольшому количеству их смертей. У инфицированных свиней могут проявляться симптомы респираторного заболевания, хотя они часто незначительны или вообще отсутствуют.

По мнению экспертов, этот случай не вызывает тревоги, хотя для оценки риска требуется дополнительная информация по штамму.