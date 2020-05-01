Медики повідомили шокуючу новину про рукавички при коронавірусі: шкоди ще більше

Лікарі розповіли, чим небезпечні рукавички (колаж РБК-Україна)

Німецькі медики повідомили про небезпеку ниітрилових рукавичок під час карантину

Коронавірус у світі інфікував вже більше 3 мільйонів людей і продовжує поширюватися по планеті. В Україні із запровадженням карантинних заходів зобов'язали носити маску в публічних місцях, а надягати рукавички в магазин рекомендували. Німецькі медики впевнені, що вдягати рукавички в супермаркет небезпечно, а не корисно.

Як пише видання echo24.de.доктор медицини Марк Ханефельд з Німеччини вважає, що рукавички, які використовуються людьми в магазинах пористі, тобто, злегка перфоровані і проникні.

За його словами, бактерії під рукавичками у вологому середовищі ще більше розмножуються.

"Бактерії з задоволенням розмножуються під шаром рукавичок у теплому вологому середовищі. Якщо не дезінфікувати руки, на них при носінні рукавичок утворюється справжня клоака", — зазначив доктор Ханефельд.

Також медик зазначив, що небезпечні мікроорганізми на гумі відчувають себе комфортніше, ніж на шкірі людини, яку вона періодично миє. Доктор упевнений, на рукавичках накопичується більше патогенів, ніж, наприклад, на оброблених антисептиком руках.

Такої ж точки зору дотримується професор Янне Верешильд з правління Німецького товариства інфекційних захворювань.

"Одноразові рукавички з латексу або нітрильного каучуку погано захищають власника від зараження коронавірусом SARS-CoV2. Така рукавичка не на 100% герметична, а також поглинає все, до чого ви торкаєтеся. Це навряд чи дає перевагу в плані захисту", — зазначив медик.

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