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Медики шокували правдою про коронавірус: він не вбиває

STYLERЖиття    18.02.2020 - 09:44
Медики шокували правдою про коронавірус: він не вбиває
Коронавірус не призводить до смерті (фото: РБК-Україна)

Медики розповіли важливі факти про коронавірус

Смертельний коронавірус з Китаю порівняно легко переноситься людиною і не призводить до її смерті. Таку шокуючу правду повідомили медики з Всесвітньої Організації охорони Здоров'я. Фахівці прояснили картину вірусу, який тримає в страху всю планету Земля. Про це пише The Guardian.

"Схоже, Covid-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і Мерс", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Лікарі повідомили, що з 100% пацієнтів 80% одужують і тільки 14% мають ускладнення після вірусу - пневмонію.

"5% знаходяться в критичному стані, при цьому у них спостерігають дихальну недостатність, септичний шок та поліорганну недостатність. Ще 2% випадків є летальними", – зазначив Гебреісус.

Генеральний директор ВООЗ повідомив, що в основному, всі, хто захворів є літніми людьми, а хворих серед дітей ще не було.

Як ми раніше писали, коронавірус поки в Україні не виявлено, але наші фахівці роблять все, щоб убезпечити своїх громадян. Так, вже появились тест-системи українського виробництва для виявлення смертельного китайського вірусу. При цьому вони в п'ять разів дешевше, ніж німецькі аналоги.

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