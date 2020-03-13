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Медики шокували новим фактом про коронавірус: передається без контакту з хворим

STYLERЖиття    13.03.2020 - 11:39
Медики шокували новим фактом про коронавірус: передається без контакту з хворим
Коронавірус виходить на новий рівень (фото: freepic)

Міністерство охорони здоров'я Малайзії повідомило, що коронавірус вийшов на новий рівень

Коронавірус в Україні зафіксований поки що у трьох осіб. Медики з Міністерства охорони здоров'я Малайзії повідомили шокуючий факт, що інфекцією можна заразитися навіть без контакту з хворим COVID-19.

Справа в тому, що в Малайзії зареєстрований перший випадок спорадичного зараження коронавірусом COVID-19, коли інфікована людина не виїжджала у райони, де виявлено інфекційне захворювання, і не мала контактів з інфікованими людьми.

Про цей випадок дізналися після того, як станом на 11 березня було протестовано в загальній складності 600 зразків — 138 зразків від пацієнтів з ознаками ГРВІ та 462 з симптомами грипу.

"Станом на 11 березня було протестовано в загальній складності 600 зразків, і один зразок дав позитивний результат на COVID-2019", — повідомив представник міністерства охорони здоров'я країни Нур Хішам Абдулла.

За словами представника Малайзії, зараз розслідування, як відбулося зараження, триває.

Відзначимо, що поява спорадичного випадку захворювання є ознакою того, що хвороба почала поширюватися в суспільстві навіть з контролем і профілактикою її поширення.

Як ми раніше писали, у українського студента з Кременчука підозрюють коронавірус. Раніше хлопець подорожував по Європі і повернувся в Україну 5 березня.

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