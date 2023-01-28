Медики рассказали, как уберечься от онкологических заболеваний

Отмечается, что под термин онкологические заболевания подпадает около 200 злокачественных новообразований, при которых на коже, слизистых оболочках или в разных органах человека начинается непрерывное деление клеток.

"Опухоль быстро увеличивается по разным направлениям до значительных размеров, поражая здоровую ткань органа человека. Продукты распада опухоли всасываются, вызывая интоксикацию и истощая организм", - объясняют медики КУ Тернопольского облсовета "Центр здоровья".

Ниже специалисты рассказали о разнообразных "первых звоночках", что могут указывать на развитие болезни, дали советы, как уберечься от рака, и когда требуется незамедлительное лечение.

Какие факторы увеличивают риск возникновения рака

вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя;

длительное нарушение режима питания, неограниченное употребление копченых, острых и жареных продуктов;

профессиональные и бытовые контакты с канцерогенными веществами (сельскохозяйственными ядами, продуктами нефтепереработки, химическими красителями, в результате распила мрамора, шифера, при работе с асфальтом);

внешнее и внутреннее облучение ионизирующей радиацией (сверх естественного уровня);

чрезмерная инсоляция (облучение солнечным светом, солнечной радиацией);

индивидуальные особенности отдельных людей (особенности обменных процессов, иммунной системы, наличие наследственных и приобретенных заболеваний, нарушение гормональной регуляции);

преклонный возраст.

Какие настораживающие признаки

повышенная утомляемость;

потеря аппетита;

потеря веса;

бледно-желтоватый цвет кожи;

субфебрильная температура (когда длительный период времени держится повышенная температура в пределах 37 - 37,9 градусов).

Медики добавили, что возможно отсутствие субъективных признаков в течение длительного времени (до 10 лет).

Предонкологические заболевания

хронические гастриты, особенно с пониженной кислотностью, язва желудка, хронические язвенные колиты;

хронические заболевания печени, цирроз;

эрозии и полипы шейки матки, доброкачественные опухоли яичников, доброкачественные опухоли молочных желез, некоторые формы мастопатии;

единичные и множественные полипы прямой кишки, долго не заживающие трещины анального отверстия;

пигментные пятна и бородавки врожденного и приобретенного характера, особенно в местах, подвергающихся травматизации, долго не заживающие язвы на коже;

папилломы слизистой носа, носоглотки, гортани, трахеи.

"Возникновение злокачественной опухоли у человека, страдающего этими заболеваниями, не является обязательным. Своевременное диагностирование и квалифицированное лечение помогут предотвратить злокачественную опухоль", - подчеркивают врачи.

Когда срочно обращаться к врачу

при появлении язвы в полости рта;

при изменении формы или размера родинки;

при появлении на коже растущего узла;

при уплотненности, бугристости или увеличении молочных желез, изменении формы соска или выделениях из него;

при появлении надсадного кашля, охриплости голоса;

при изменениях функции кишечника или мочевого пузыря;

при затрудненном глотании;

при необычных кровотечениях или выделениях.

Что поможет предотвратить образование злокачественных опухолей