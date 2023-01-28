Медики рассказали, как уберечься от онкологических заболеваний

Отмечается, что под термин онкологические заболевания подпадает около 200 злокачественных новообразований, при которых на коже, слизистых оболочках или в разных органах человека начинается непрерывное деление клеток.
"Опухоль быстро увеличивается по разным направлениям до значительных размеров, поражая здоровую ткань органа человека. Продукты распада опухоли всасываются, вызывая интоксикацию и истощая организм", - объясняют медики КУ Тернопольского облсовета "Центр здоровья".
Ниже специалисты рассказали о разнообразных "первых звоночках", что могут указывать на развитие болезни, дали советы, как уберечься от рака, и когда требуется незамедлительное лечение.
Какие факторы увеличивают риск возникновения рака
- вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя;
- длительное нарушение режима питания, неограниченное употребление копченых, острых и жареных продуктов;
- профессиональные и бытовые контакты с канцерогенными веществами (сельскохозяйственными ядами, продуктами нефтепереработки, химическими красителями, в результате распила мрамора, шифера, при работе с асфальтом);
- внешнее и внутреннее облучение ионизирующей радиацией (сверх естественного уровня);
- чрезмерная инсоляция (облучение солнечным светом, солнечной радиацией);
- индивидуальные особенности отдельных людей (особенности обменных процессов, иммунной системы, наличие наследственных и приобретенных заболеваний, нарушение гормональной регуляции);
- преклонный возраст.
Какие настораживающие признаки
- повышенная утомляемость;
- потеря аппетита;
- потеря веса;
- бледно-желтоватый цвет кожи;
- субфебрильная температура (когда длительный период времени держится повышенная температура в пределах 37 - 37,9 градусов).
Медики добавили, что возможно отсутствие субъективных признаков в течение длительного времени (до 10 лет).
Предонкологические заболевания
- хронические гастриты, особенно с пониженной кислотностью, язва желудка, хронические язвенные колиты;
- хронические заболевания печени, цирроз;
- эрозии и полипы шейки матки, доброкачественные опухоли яичников, доброкачественные опухоли молочных желез, некоторые формы мастопатии;
- единичные и множественные полипы прямой кишки, долго не заживающие трещины анального отверстия;
- пигментные пятна и бородавки врожденного и приобретенного характера, особенно в местах, подвергающихся травматизации, долго не заживающие язвы на коже;
- папилломы слизистой носа, носоглотки, гортани, трахеи.
"Возникновение злокачественной опухоли у человека, страдающего этими заболеваниями, не является обязательным. Своевременное диагностирование и квалифицированное лечение помогут предотвратить злокачественную опухоль", - подчеркивают врачи.
Когда срочно обращаться к врачу
- при появлении язвы в полости рта;
- при изменении формы или размера родинки;
- при появлении на коже растущего узла;
- при уплотненности, бугристости или увеличении молочных желез, изменении формы соска или выделениях из него;
- при появлении надсадного кашля, охриплости голоса;
- при изменениях функции кишечника или мочевого пузыря;
- при затрудненном глотании;
- при необычных кровотечениях или выделениях.
Что поможет предотвратить образование злокачественных опухолей
- откажитесь от вредных привычек;
- ограничьте потребление животных жиров, копченостей;
- избегайте негативного влияния производственных канцерогенов;
- избегайте повышенного солнечного облучения;
- увеличивайте физическую активность;
- регулярно проходите профилактические осмотры;
- строго следуйте всем рекомендациям врачей по обследованию и лечению заболеваний, особенно тех, которые могут быть предопухолевыми.