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Медики рассказали, как уберечься от онкологических заболеваний

Фото: врачи дали советы о предотвращении онкологических заболеваний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В случае своевременного обнаружения онкологических заболеваний и профессионального медицинского вмешательства большинство из раковых недугов подвергаются успешному лечению.

Какие же факторы увеличивают риск онкологии и как уберечься? На какие симптомы следует обращать внимание и когда нужно срочно обращаться к врачу?

Ответы на эти вопросы дали в департаменте здравоохранения Тернопольской ОГА.

Отмечается, что под термин онкологические заболевания подпадает около 200 злокачественных новообразований, при которых на коже, слизистых оболочках или в разных органах человека начинается непрерывное деление клеток.

"Опухоль быстро увеличивается по разным направлениям до значительных размеров, поражая здоровую ткань органа человека. Продукты распада опухоли всасываются, вызывая интоксикацию и истощая организм", - объясняют медики КУ Тернопольского облсовета "Центр здоровья".

Ниже специалисты рассказали о разнообразных "первых звоночках", что могут указывать на развитие болезни, дали советы, как уберечься от рака, и когда требуется незамедлительное лечение.

Какие факторы увеличивают риск возникновения рака

  • вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя;
  • длительное нарушение режима питания, неограниченное употребление копченых, острых и жареных продуктов;
  • профессиональные и бытовые контакты с канцерогенными веществами (сельскохозяйственными ядами, продуктами нефтепереработки, химическими красителями, в результате распила мрамора, шифера, при работе с асфальтом);
  • внешнее и внутреннее облучение ионизирующей радиацией (сверх естественного уровня);
  • чрезмерная инсоляция (облучение солнечным светом, солнечной радиацией);
  • индивидуальные особенности отдельных людей (особенности обменных процессов, иммунной системы, наличие наследственных и приобретенных заболеваний, нарушение гормональной регуляции);
  • преклонный возраст.

Какие настораживающие признаки

  • повышенная утомляемость;
  • потеря аппетита;
  • потеря веса;
  • бледно-желтоватый цвет кожи;
  • субфебрильная температура (когда длительный период времени держится повышенная температура в пределах 37 - 37,9 градусов).

Медики добавили, что возможно отсутствие субъективных признаков в течение длительного времени (до 10 лет).

Предонкологические заболевания

  • хронические гастриты, особенно с пониженной кислотностью, язва желудка, хронические язвенные колиты;
  • хронические заболевания печени, цирроз;
  • эрозии и полипы шейки матки, доброкачественные опухоли яичников, доброкачественные опухоли молочных желез, некоторые формы мастопатии;
  • единичные и множественные полипы прямой кишки, долго не заживающие трещины анального отверстия;
  • пигментные пятна и бородавки врожденного и приобретенного характера, особенно в местах, подвергающихся травматизации, долго не заживающие язвы на коже;
  • папилломы слизистой носа, носоглотки, гортани, трахеи.

"Возникновение злокачественной опухоли у человека, страдающего этими заболеваниями, не является обязательным. Своевременное диагностирование и квалифицированное лечение помогут предотвратить злокачественную опухоль", - подчеркивают врачи.

Когда срочно обращаться к врачу

  • при появлении язвы в полости рта;
  • при изменении формы или размера родинки;
  • при появлении на коже растущего узла;
  • при уплотненности, бугристости или увеличении молочных желез, изменении формы соска или выделениях из него;
  • при появлении надсадного кашля, охриплости голоса;
  • при изменениях функции кишечника или мочевого пузыря;
  • при затрудненном глотании;
  • при необычных кровотечениях или выделениях.

Что поможет предотвратить образование злокачественных опухолей

  • откажитесь от вредных привычек;
  • ограничьте потребление животных жиров, копченостей;
  • избегайте негативного влияния производственных канцерогенов;
  • избегайте повышенного солнечного облучения;
  • увеличивайте физическую активность;
  • регулярно проходите профилактические осмотры;
  • строго следуйте всем рекомендациям врачей по обследованию и лечению заболеваний, особенно тех, которые могут быть предопухолевыми.

Ранее мы рассказывали, как преждевременно обнаружить рак легких, чтобы предупредить и даже вовремя остановить болезнь.

Напомним, перед этим в Национальной службе здоровья рассказали, что в Украине онкобольные могут получать бесплатно медицинские услуги.

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