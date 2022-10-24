Медики рассказали о болезни кожи, от которой умирают

Вульгарный псориаз - это редкое аутоиммунное заболевание кожи, которое поражает примерно 3 человека на 100 тысяч населения. Оно вызывает большие пузыри на коже и слизистых оболочках ротоглотки, носовых ходов, глаз и области половых органов.
Об этом украинцам рассказали врачи на странице sviy.doc в Instagram.
Пузыри образуются в верхнем слое кожи. Имеют тонкую и хрупкую наружную поверхность, которая легко повреждается, оставляя мокнущие участки (эрозии). Они могут быть большими, болезненными и не заживают без лечения.
Вульгарный псориаз является хроническим заболеванием. Пока невозможно предсказать, когда возникнут обострения или насколько они будут сильными. Лечение направлено на контроль заболевания и предотвращение обострений.
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Высокие дозы кортикостероидов, как правило, преднизолона, предназначаются для контроля вульгарной пузырчатки.
Затем дозу медленно уменьшают, чтобы свести к минимуму побочные эффекты.
Большинство людей должны продолжать принимать небольшую суточную дозировку, чтобы держать болезнь под контролем.
От чего умирают люди?
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ВП - это очень опасное аутоиммунное кожно-слизистое заболевание со смертностью примерно 5-15%.
Смертность таких пациентов в 3 раза выше, чем в общей популяции.
Осложнения, возникающие в результате применения высоких доз кортикостероидов, способствуют повышению смертности.
Заболеваемость и смертность связаны со степенью заболевания, максимальной дозой системных стероидов, необходимых для индуцирования ремиссии и других заболеваний.
Отмечается, что прогноз хуже у пациентов с распространенной ВП и у пациентов пожилого возраста.
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