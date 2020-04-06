Медики розповіли про раптові смерті від коронавіруса: лікарі не знають причину

Коронавірус в США інфікував близько 300 тисяч людей. Близько третини хворих Covid-19 знаходяться в Нью-Йорку. Лікар з України Валентина Голобородько розповіла, що був час, коли в лікарнях люди раптово помирали від інфекції, а медики не знали причину. Зазначимо, що українка працює в "Montefiore Medical Center" в Бронксі.

"Можу сказати про свою лікарню. У нас був ряд раптових смертей хворих коронавірусом на поверхах. Хворих, які нібито були стабільні, і ми цього не очікували, і раптом їх знаходили мертвими. Це те, чого ніхто з нас у нашій практиці раніше не бачив і ми цього не розуміємо, не розуміємо, чому вони помирають. Ми дуже хотіли отримати дозвіл на розтин цих хворих, щоб зрозуміти, від чого вони померли, щоб запобігти в майбутньому в інших хворих", - розповіла ТСН Валентина.

Розтин тіл зробити не дозволили, так як в моргах немає місця, де це зробити.

"На жаль, нам продовжують відмовляти, оскільки в морзі, як вони кажуть, немає місця, де можна це зробити. Фізично немає місця на розтин. Ми спілкувалися з керівником нашої мережі лікарень через відеозв'язок, і він нам говорив, що найбільш ймовірно, нам доведеться вибирати, кого підключати до ШВЛ, кого немає", - повідомила лікар.

Зазначимо, що медик поділилася також і радісною новиною, що пацієнти одужують і їдуть додому.

"Я хочу сказати відверто оптимістичну річ, хоч ви і бачите ці жахливі кількості смертей в Нью-Йорку, і їх дійсно дуже багато, але люди одужують, і ми їх виписуємо. Я вчора виписала 81-річну жінку додому, вона пішла у відмінному стані, своїми ногами і з посмішкою вийшла з нашої лікарні і пішла додому. Звичайно, ця страшна хвороба, і, звичайно, багато людей помирає, але і одужує багато",- зізналася медик.