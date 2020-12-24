Медики розповіли, як зменшити ризик зараження COVID-19 в десять разів

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Медики розповіли, як знизити ризик зараження коронавірусом в десять разів. Після проведення ряду лабораторних експериментів, з'ясувалося, що зменшити небезпеку може носіння медичної маски.

Підтвердити ефективність такого захисту від COVID-19 вдалося ряду дослідників, пише The Guardian.

З'ясувалося, що маски ефективно захищають під час розмови і кашлю, не даючи поширюватися великим краплям повітря, в яких можуть бути частинки вірусу. Причому такий захист спрацьовує на 99,9%.

Вчені проводили експеримент з манекенами і людьми, і досвід показав, що на жінку, яка стоїть у 2 метрах від чоловіка без маски, що кашляє, потрапляє в 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж коли він у масці на відстані всього 50 см.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що маски для обличчя значно зменшують розсіяння потенційно заражених вірусом крапель", - розповідають вчені.

Причому дослідження було зосереджено на частинках діаметром понад 170 мікрон - саме такий розмір має вірус SARS-CoV-2.

"Що стосується великих крапель, які ми вимірювали, мова йде про зниження ризику на 99,9%", - додали вчені.

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