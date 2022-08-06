Медики розповіли, чи потрібно збивати дитині температуру після щеплення та давати ліки від алергії

Фахівці назвали нормальні реакції на щеплення:

біль і припухлість у місці ін'єкції;

підвищена температура:

легке нездужання;

тимчасове погіршення апетиту.

Такі симптоми зазвичай минають швидко і безслідно, а от захист від ін'єкційного захворювання залишається.

Чи потрібні засоби від алергії

За словами медиків, почервоніння, як реакція після щеплення не вимагає прийому антигістамінних препаратів, оскільки найчастіше не є алергічною. Тому давати дитині протиалергічні засоби не обгрунтовано.

Окрім того, батьки повинні пам'ятати, що жодних маніпуляцій з місцем уколу проводити не можна. Якщо не втручатися ущільнення пройде саме по собі.

Чи можна збивати температуру

Давати жарознижувальне чи знеболювальне варто лише тоді, коли дитина відчуває сильний дискомфорт, біль чи погано переносить підвищення температури. У такому разі не варто чекати температури 38,5 С і вище. Однак, якщо дитина нормально переносить температуру, то від ліків можна утриматися.

Якщо ж все-таки потрібно збити температуру, то лікарі рекомендують препарати з діючою речовиною - парацетамол або ібупрофен. Важливо, що щодо дозування потрібно порадитися з лікарем.

Також за підвищеної температури потрібно переконатися, що дитина не одягнена занадто тепло та давати достатньо пити.