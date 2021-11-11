Медики розповіли, кому з українців обов'язково потрібне щеплення від грипу

Де можна зробити щеплення

В Україні стартував пілотний проект, завдяки якому ви можете купити вакцину від грипу в аптеці, отримати огляд лікаря і там же зробити щеплення. Така можливість з'явиться з 10 по 14 листопада. У проекті беруть участь п'ять аптек.

Вам необхідно купити тільки вакцину. Наприклад, "Ваксигрип тетра" (Vaxigrip tetra) коштує 350 гривень. Огляд лікаря й укол - безкоштовно.

Якщо бажаючих буде багато, то такий проект діятиме на постійній основі.

"З досвідом, який ми отримали через пункти масового щеплення COVID-19, ми підійшли до пілотного етапу, щоб подивитися, як це буде працювати з вакциною проти грипу", - повідомив глава Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

На жаль, щеплення від грипу в Україні роблять не так багато людей, як це необхідно, тому про колективний імунітет мови не йде.

Кому потрібно робити щеплення в першу чергу

Лікарі рекомендують не відкладати щеплення всім, хто працює з людьми. А це - поліцейські, медики, педагоги, продавці і т. д.

Відзначимо, що практика щеплень в аптеці широко використовується в країнах Європи.