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Медики розповіли, як часто постковідний синдром виникає у дітей

Автор: Роман Мирончук

Існує думка, що діти легко переносять коронавірус і у них немає ніяких наслідків. Вчені провели дослідження і з'ясували, що це не так. У маленьких пацієнтів можуть бути ускладнення і постковідний синдром зустрічається приблизно у 6% хворих.

Про це повідомляє Medscape.

Експерти проаналізували 41 дослідження з усього світу, в яких вивчалися тривалі симптоми COVID-19 у дітей. Увага вчених була зосереджена в першу чергу на респіраторних, неврологічних і психо-поведінкових симптомах у дітей через 14, 30 і 90 днів після зараження.

Постковідний синдром у дітей

В середньому він зустрічається у 6% дітей, які перехворіли COVID-19.

Діти, у яких був важкий перебіг хвороби і їм знадобилася невідкладна допомога більш уразливі в порівнянні з тими, хто переніс інфекцію легко - 9,8% проти 4,6%.

Якщо у дитини при госпіталізації було більше ніж сім симптомів COVID-19, то ймовірність розвитку довгострокових наслідків в 4 рази вище в порівнянні тими, у кого симптомів було менше.

Постковідному синдрому найбільш схильні діти до 1 року.

Симптоми постковідного синдрому у дітей

  • підвищена температура,
  • хронічна втома,
  • головний біль,
  • судоми,
  • тривала втрата смаку і запаху,
  • у деяких була депресія і тривожність.

Нагадаємо, індійський штам коронавируса викликає у дітей небезпечний синдром.

Ми також писали про те, як підготуватися до вакцинації і яких побічних ефектів можна очікувати.

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