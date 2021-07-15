Медики розповіли, як часто постковідний синдром виникає у дітей

Експерти проаналізували 41 дослідження з усього світу, в яких вивчалися тривалі симптоми COVID-19 у дітей. Увага вчених була зосереджена в першу чергу на респіраторних, неврологічних і психо-поведінкових симптомах у дітей через 14, 30 і 90 днів після зараження.

Постковідний синдром у дітей

В середньому він зустрічається у 6% дітей, які перехворіли COVID-19.

Діти, у яких був важкий перебіг хвороби і їм знадобилася невідкладна допомога більш уразливі в порівнянні з тими, хто переніс інфекцію легко - 9,8% проти 4,6%.

Якщо у дитини при госпіталізації було більше ніж сім симптомів COVID-19, то ймовірність розвитку довгострокових наслідків в 4 рази вище в порівнянні тими, у кого симптомів було менше.

Постковідному синдрому найбільш схильні діти до 1 року.

Симптоми постковідного синдрому у дітей