Медики пояснили, як збити температуру без ліків

Медики розповіли про дії, які допоможуть збити підвищену температуру, якщо під рукою немає жарознижувального, а купити ліки не представляється можливим.
Корисні поради описані на сторінці міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
Лікарі звертають увагу, що в умовах повномасштабної війни через руйнування інфраструктури та ускладнений доступ до препаратів і ліків, інших факторів - доступ до медичної допомоги може бути обмежений.
Тому потрібно знати, що можна робити в тих чи інших випадках для покращення самопочуття при проблемах зі здоров'ям.
Зверніть увагу, чи є такі симптоми:
Якщо ви відчуваєте сильний біль, слабкість і розумієте, що можете втратити свідомість - потрібно викликати "швидку".
Коли збивати температуру:
Коли температура спала на 1-1,5 градуса - це відмінний результат, але не чекайте, що вона впаде до 36,6. Щойно у вас з'явиться можливість, купіть і прийміть ібупрофен або парацетамол.
Як збивати температуру без медикаментів?
Не слід укутуватися й одягатися тепліше. Навпаки, краще зменшити кількість одягу, скинути ковдру. Це допоможе вийти з тіла зайвому теплу.
Перевірте, чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні, то спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягнути шкарпетки, гріти сухим теплом).
Слід створити відповідні умови в кімнаті:
Пийте багато води, але не зловживайте солодкими напоями, зокрема розведеним варенням, оскільки вони містять багато цукру.
Робіть обтирання і компрес:
Важливо знати, що розтирання оцтом, спиртом і будь-якими іншими речовинами - небезпечно!
Прийміть душ
"Якщо у вас є можливість - прийміть душ кімнатної температури. Важливо, не холодний, а саме кімнатної температури. Діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, перед цим медики розповіли, чи потрібно збивати дитині температуру після щеплення та давати ліки від алергії.
А також раніше ми писали, як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни.