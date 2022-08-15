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Медики назвали вітамін, який зменшує тривожність і депресію: повинен бути в раціоні обов'язково

Фото: Названий вітамін, який знижує симптоми депресії і тривожності (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені назвали вітамін, який бере участь в регуляції нервової системи. При регулярному прийомі добавок або продуктів з вмістом цього вітаміну спостерігається зниження симптомів тривожності та депресії.

Про це йдеться в статті дослідників з Університету Східної Фінляндії в журналі Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

За даними вчених, добавки з вітаміном D в раціоні у дорослих можуть значно полегшити симптоми депресії.

Депресія і підвищена тривожність дуже поширена серед дорослих. У більшості випадків для лікування симптоматики використовують антидепресанти, але їх терапевтична ефективність в цей час недостатня у багатьох пацієнтів.

Прийом антидепресантів часто пов'язаний ще й з побічними ефектами, які знижують можливість прибрати симптоми депресії медикаментозними способами.

Особливу складність становлять депресії та тривожні розлади при рецидивах лікування - доводиться використовувати багаторазову терапію антидепресантами для досягнення адекватної відповіді. Тому вчені шукають інші способи зменшити симптоми депресії.

Виявилося, що допомогти може вітамін D. Він бере участь в регуляції функцій центральної нервової системи. І попередні дослідження показують, що дефіцит вітаміну D пов'язаний з підвищеним ризиком депресії.

Для свого аналізу вчені взяли 41 дослідження на тему використання вітаміну D. Серед учасників цих досліджень були люди з депресією, пацієнти з іншими соматичними захворюваннями.

Результати метааналізу показали, що прийом добавок з вітаміном D діє набагато ефективніше плацебо, який використовують для полегшення симптомів депресії. Середня добова доза у пацієнтів склала від 50 до 100 мкг вітаміну D.

Варто відзначити, що вітамін D відіграє велику роль у здоров'ї кісток людини. Отримати його можна різними шляхами - під впливом сонячних променів або з їжі (жирна риба, яйця, м'ясо, гриби, молочні продукти).

До речі, раніше ми писали про те, як правильно підібрати вітаміни для чоловіків і жінок - інструкція.

А ще розповідали про те, якими крупами можна в раціоні замінити гречку.

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