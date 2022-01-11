RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Медики назвали симптом Омікрона, який раніше не був помічений

Автор: Роман Мирончук

Новий штам COVID-19 Омікрон вже виявлений в 114 країнах. Вперше про нього заговорили в кінці листопада, але тільки зараз вчені назвали симптом, який раніше не помічали.

Про це повідомляє британське видання Express.

За даними вчених, одним з найбільш поширених симптомів є чхання. При цьому вони відзначили, що до появи вакцинації з таким симптомом не стикалися.

Медики вважають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані.

"Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про симптом у порівнянні з тими, хто не робив щеплення", - заявили вчені.

Експерти також не виявили великої різниці в симптомах Дельти і Омікрона. Тільки 50% людей відчувають три класичні симптоми: лихоманку, кашель і втрату нюху або смаку.

При цьому втрата нюху і смаку стала набагато менш поширеною - раніше в 2021 році вона входила в десятку основних симптомів, а тепер займає 17-е місце, і тільки кожна п'ята людина відчуває її.

Нагадаэмо, лікар повідомив, коли українцям чекати нову хвилю та озвучив дати.

Раніше вчені розповіли, на який день після зараження проявляються симптоми Омікрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусОмикрон