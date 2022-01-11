Медики назвали симптом Омікрона, який раніше не був помічений

За даними вчених, одним з найбільш поширених симптомів є чхання. При цьому вони відзначили, що до появи вакцинації з таким симптомом не стикалися.

Медики вважають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані.

"Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про симптом у порівнянні з тими, хто не робив щеплення", - заявили вчені.

Експерти також не виявили великої різниці в симптомах Дельти і Омікрона. Тільки 50% людей відчувають три класичні симптоми: лихоманку, кашель і втрату нюху або смаку.

При цьому втрата нюху і смаку стала набагато менш поширеною - раніше в 2021 році вона входила в десятку основних симптомів, а тепер займає 17-е місце, і тільки кожна п'ята людина відчуває її.