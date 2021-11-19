Медики назвали найкориснішу рослинну олію: натуральний антибіотик

Медики назвали найкориснішу рослинну олію, яке допомагає боротися з застудами та допомагає знизити рівень глюкози в крові. Це масло вважається натуральним антибіотиком.
Яка рослинна олія найкорисніша і чому його потрібно вживати, розповіли в матеріалі L'Officiel.
За словами лікарів, найкориснішою рослинною олією є олія чорного кмину. Вона благотворно впливає на весь організм людини:
Ця олія особливо популярна у шанувальників здорового способу життя. Її застосовують в лікувальних і косметичних цілях. Нею можна замінити частину домашньої аптечки.
У складі цієї олії багато фітохімічних сполук, які допомагають оздоровити, відновити та зміцнити організм і шкіру. Також в цій олії є вітаміни А, В, С, Е, фосфор, кальцій, залізо, цинк і амінокислоти.
Олію кмину потрібно застосовувати в невеликих дозах, оскільки у великих кількостях вона може бути небезпечною.
Не варто її вживати та застосовувати людям з порушенням згортання крові або при прийомі специфічних препаратів.
Від застосування олії чорного кмину варто відмовитися за два тижні, якщо вас чекає операція.
Рекомендована доза для дорослої людини - 0,5 чи 1 чайна ложка двічі на день.
Для зниження температури, можна додати в чай кілька крапель цієї олії. А при головному болю - нанести навколо носа та очей.
Уважно потрібно стежити за станом здоров'я, щоб не попустити побічні ефекти: розлад шлунка, запор, блювоту або алергію.
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