Медики назвали перші симптоми Альцгеймера: на що потрібно звернути увагу

Хвороба Альцгеймера - це захворювання, при якому починає поступове погіршення пам'яті та розумових здібностей. У процесі прогресування порушується робота структури головного мозку, функцій психіки-пам'яті, мислення і мови. Зараз у світі цим захворюванням страждає понад 50 мільйонів людей і за прогнозами ВООЗ, через 10 років це число може збільшитися до 82 мільйонів.
Як вчасно розпізнати хворобу Альцгеймера і якими симптомами вона проявляється на ранніх стадіях, розповіли в МОЗ України.
Вчені відзначають, що механізм виникнення хвороби Альцгеймера до кінця не ясний. Є фактори, які підвищують ризик виникнення цього захворювання, в першу чергу – спадковість. Єдиним способом профілактики лікарі називають здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок.
Зміни в стані починаються задовго до появи перших симптомів. На які ознаки потрібно звернути увагу і коли варто звернутися до лікаря:
На жаль, терапії для лікування деменції та хвороби Альцгеймера не існує. Зараз проводяться клінічні випробування для лікарських засобів.
Єдине, що можуть запропонувати медики – це своєчасна діагностика. При постановці діагнозу можна змінити розпорядок дня, оточити близьку людину турботою та увагою. Якщо є підозра, що у близької людини з'явилися перші ознаки захворювання – потрібно звернутися за медичною допомогою. Більшість пацієнтів з хворобою Альцгеймера - люди старше 65 років.
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