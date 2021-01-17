Медики назвали небезпечні для здоров'я ранкові звички: відмовтеся від них

Названі небезпечні для організму ранкові звички (фото: freepik.com)

Деякі звички людей вранці відразу після пробудження можуть завдати істотної шкоди організму і бути небезпечними для здоров'я. Таких висновків дійшли британські медики з Університету Бата після проведення досліджень.

За словами доктора Міріам Стоппард, тілу потрібен певний час, щоб упорядкувати метаболізм і запустити всі процеси у звичайному режимі, передає Mirror.

Як з'ясувалося, вживання кави або апельсинового соку на порожній шлунок відразу після того, як людина прокинулася, заважає направити метаболізм на перероблювання цукру.

"Стакан апельсинового соку, який ви ковтаєте з сонними очима, перевантажує ваш метаболізм і рівень цукру в крові злітає до небес. Це тому, що ваш метаболізм, що коригує інсулін, ще не повністю функціонує", - розповіла Стоппард.

Також з'ясувалося, що філіжанка кави натщесерце може лише наполовину знизити рівень цукру в крові.

Медик рекомендує відмовитися від таких традиційних для багатьох напоїв, щойно ви протерли очі після сну.

"Це важливо, якщо ми хочемо підтримувати рівень цукру в крові у безпечному діапазоні, щоб знизити ризик таких захворювань, як діабет і серцеві захворювання", - зазначила фахівець.

Також доктор закликала не робити енергійні вправи, такі як інтенсивна й активна зарядка, скоро після пробудження, позаяк тіло людини зневоднене, а тканини не розтягуються.

"Ваші м'язи жорсткі, а міжхребцеві диски недостатньо еластичні", - пояснила вона.

Доктор додала, що різкі рухи можуть навіть травмувати міжхребетні диски.

"Ми знаємо, що майже половина з нас прокидається вранці й, перш ніж щось робити, п'є каву - інтуїтивно, чим сильніше ми відчуваємо втому, тим міцніше кава. Це дослідження важливо і має далекосяжні наслідки для здоров'я, оскільки досі у нас були обмежені знання про те, що це робить з нашим тілом, зокрема, для нашого контролю метаболізму і цукру в крові", - зазначив професор Джеймс Беттс з Університету Бата.

Раніше повідомлялося, що лікарі назвали найшкідливішу ранкову звичку і закликали ніколи так не робити.

Нагадаємо також, що нещодавно вчені розповіли, яка погана звичка провокує хвороби.