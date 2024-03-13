Медики назвали опасные последствия для здоровья от перехода на летнее время

Какие последствия для организма от перевода часов

Исследователи заявляют, что переход на летнее время имеет серьезные последствия для здоровья, включая рост сердечных приступов и недосыпание. Напротив, осенний перевод часов не связан с такими эффектами на организм.

Эксперты объясняют, что во время перехода на летнее время с марта по ноябрь приводит к тому, что естественное освещение появляется час позже утром и на один час дольше длится вечером.

Утренний свет необходим для того, чтобы помочь настроить естественные ритмы организма: он пробуждает нас и улучшает бдительность. Утренний свет также увеличивает настроение.

Хотя точные причины, почему свет активизирует нас и улучшает наше настроение, еще неизвестны, это может быть связано с воздействием света на повышение уровня кортизола, гормона, модулирующего реакцию на стресс, или влиянием света на миндалину, часть мозга, которая участвует в эмоциях. .

У многих может развиваться хроническое недосыпание

Подростки могут страдать от хронической нехватки сна из-за школы, спорта и социальных мероприятий. Например, многие дети начинают школу около 8 утра или раньше, что означает, что во время летнего времени они встают и идут в школу в непроглядной темноте.

Недавно Американская медицинская ассоциация призвала ввести постоянное стандартное время. А в конце 2022 года это было введено в Мексике, ссылаясь на преимущества для здоровья, производительности и энергосбережения.

Какие же преимущества предоставляет летнее время

Наибольшим преимуществом летнего времени является то, что оно обеспечивает дополнительный час света вечером. Однако длительное вечернее освещение задерживает высвобождение в мозге мелатонина, гормона, который способствует сонливости, что в свою очередь мешает сну и заставляет нас спать меньше, заявляют неврологи.

Поскольку половое созревание также приводит к высвобождению мелатонина позже ночью, что означает, что подростки имеют задержку в природном сигнале, который помогает им заснуть, они особенно чувствительны к проблемам со сном из-за длительного вечернего освещения.