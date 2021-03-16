Медик спрогнозував кінець пандемії коронавіруса в Україні: вже буде колективний імунітет

Лікар стверджує, що на фоні імунізації населення в світі йде помітне зниження кількості летальних випадків від коронавірусу.

"В інформаційному полі всіляко розганяється тема нових штамів, нових хвиль, непередбачуваності імунної відповіді, багаторічної пандемії та т. п. Але цифри говорять про інше. На тлі масової вакцинації достроково (до закінчення холодного сезону в Північній півкулі) йде помітне зниження кількості летальних випадків в світі (я не кажу про кількість нових інфікованих зі зрозумілих причин", - написав Волянський.

(Скріншот)

Медик зазначає, що в Україні ще відзначається підйом летальних випадків через невеликий відсоток вакцинованих.

"Епідемічний процес йде на спад в США, Великобританії, Мексиці. В Ізраїлі пандемія завершується на 6000 летальних випадків. Україна переживає підйом у зв'язку з тим, що ще мало щеплено (0,15% однієї дозою) і ще мало померло (700 смертей/мільйон). У відсутність адресного захисту вразливих, епідеміологічного розслідування, повноцінної вакцинації в Україні епідемічний процес завершиться придбанням природного колективного імунітету до літа 2021 року", - резюмував лікар.