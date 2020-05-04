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Медик розповіла про "пекло" в лікарнях Білорусі: трупами лягали

STYLERКоронавірус    04.05.2020 - 08:28
Медик розповіла про "пекло" в лікарнях Білорусі: трупами лягали
У Білорусі маса заражених коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Лікар з Білорусі розповіла про реальну ситуацію в лікарнях країни

Коронавірус у світі продовжує інфікувати людей. У Білорусі офіційно не вводили карантин, але вона не стала винятком, в країні маса заражених, а в лікарнях не вистачає місць для інфікованих COVID-19.

Санітарка Наталія Суворова працює у Вітебську, але зараз її перевели в інфекційне відділення, вона дуже втомлюється і хоче назад в перев'язувальний кабінет.

"Ми тепер все під однією гребінкою – у терапії. І всі впряглися в "це". Важко. Дуже хочеться назад, у свій перев'язувальний кабінет. Але я розумію, що це станеться нескоро. І терплю, як і всі інші. Зараз всім медикам нелегко... Вдома навіть готувати ніколи. Перший час приходили – і трупами лягали!" – розповіла Суворова.

Санітарка зазначає, що кількість хворих з кожним днем зростає. Доктор Мартов, що працює в цій же лікарні Вітебська, скаржиться на страшну втому.

"У мене моторошні нічні кошмари. Тому що немає відчуття, що все під контролем. Начебто тільки ти все під нього взяв, а воно потихеньку розвалюється. Боїшся щось не встигнути, когось недогледіти... Крім того, зараз в медичних колах обговорюють, чи відбудеться в Могильові те, що сталося у Вітебську. Могильовскі колеги – круті професіонали. Але чи слухають їх у вищих ешелонах влади – ось в чому питання. У нас нація дуже розумних людей. Але які приймаються в результаті рішення, ви бачите", – розповів доктор Мартов.

За його словами, підвищення зарплати його зараз хвилює найменше.

"Я про це менше за все думаю. Мене хвилює, щоб у нас вистачило сил і кадрів дожити до кінця пандемії. Буквально вчора у мене захворіли ще два лікаря. Ще переживаю, щоб вистачило місць для пацієнтів, щоб усім вистачило кисню", - зазначив медик.

Зазначимо, що за останніми даними в країні померло від інфекції 99 осіб, інфіковані 16705 людей, хоча сам президент Олександр Лукашенко летальні випадки заперечує.

Як ми раніше писали, Білорусь випереджає сусідні країни за темпами поширення COVID-19.

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