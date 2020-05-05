Медик розповів про хворих коронавірусом: імунітет на кілька років

Коронавірус не заражає людину знову (колаж РБК-Україна)

Люди, інфіковані коронавірусом, не будуть їм хворіти кілька років

Коронавірус не може бути виявлений повторно, адже організм дає імунітет проти хвороби. Багато людей задаються питанням, чи можна заразитися повторно COVID-19, одного разу їм перехворівши.

Лікар імунолог Алла Волоха впевнена, що якщо людина захворіла на коронавірус, то потім на кілька років вона може забути про інфекцію, у неї виробляється природний імунітет від хвороби. В більшості випадків в організмі виробляються антитіла до вірусу.

"Є гіпотеза про ризик захворіти повторно, але цього ще ніхто не довів. Частина людей, які перехворіли, можуть мати низький рівень антитіл до вірусу. Але крім них є клітини імунної системи, які формує імунна пам'ять, і вони також можуть захищати", – розповіла медик в коментарі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, інфіковані коронавірусом в Україні 12331 осіб, померли від ускладнень хвороби 303, одужали 1619. За добу підтверджені 418 нових випадків зараження майже у всіх регіонах країни.

Серед хворих значна частка медиків і дітей. За останніми даними хворіють COVID-19 у країні 2387 працівників системи охорони здоров'я та 855 дітей, з них підключені до апарату штучної вентиляції легенів 14 медпрацівників і 1 дівчинка в Чернівецькій області.

Як ми раніше писали, названа найбільш надійна профілактика від коронавірусу.