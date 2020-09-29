Медик розповів, чому в Україні не вистачає ліжок для хворих COVID-19: так неправильно

В Україні захворюваність коронавірусом не припиняється. Медики скаржаться, що на всіх пацієнтів не вистачає ліжок у лікарнях. Київський інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, чому так складається. На його думку, хворих COVID-19 багато, але не всі вони потребують госпіталізації. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Медик зазначив, що він поважає своїх колег - сімейних лікарів. Але деякі з них направляють пацієнта з коронавірусом в стаціонар без показань для цього.

"Стаціонар - не поліклініка. Так неправильно. Легкі пацієнти лікуються амбулаторно, важкі - в стаціонарі. Госпіталізація повинна бути обґрунтованою та доцільною. Якщо на це не звертати увагу - не вистачить ніяких ліжок", - вважає Дубровський.

За словами доктора, хворі поділяються на три категорії: ті, кому достатньо дати рекомендації і все як належить пояснити; ті, кому потрібно зробити рентген легенів і вирішити, чи потрібна госпіталізація. І третя категорія - це важкі хворі, які потребують термінової госпіталізації.

Також Дубровський зазначив, що лікарі не повинні прописувати пацієнтам на початковому етапі антибіотики для профілактики.

"Хто дав право використовувати на догоспітальному етапі "для профілактики або лікування простих форм потужних антибіотиків, які використовуються у стаціонарі для важких хворих з ускладненнями? Коли це чітко забороняється наказом МОЗ! Антибіотики взагалі не діють на COVID-19", - повідомив лікар.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст Євген Дубровський розкритикував масковий режим в Україні і пояснив, чому він так вважає.