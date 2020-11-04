Медик озвучив прогноз по COVID-19 на зиму в Україні: морози вплинуть

Коронавірус в Україні з настанням зимових холодів буде тільки агресивніше. В цьому впевнений ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль. За його словами, на процес інфікування має впливати стан людей і загальний стан захворюваності в момент морозів.

Лікар розповів "Обозревателю", що в сезон холодів можна одночасно захворіти на грип і коронавірус, а це може збільшити летальний результат при ускладненнях у 6 разів.

"Тому ми можемо лише прогнозувати, як поведуть себе люди", - сказав Бриль.

Медик зазначив, що коли був в Україні, зауважив, що люди абсолютно не дотримуються соціальної дистанції і багато хто не надягає маски.

"Я, звичайно, вибачаюсь, але як в Україні не прогнозувати зростання, якщо у вас люди ходять, куди хочуть, і немає ніякої дистанції між людьми? Тут питання не в тому, як вірус мутує, а в тому, як люди мутують у своїй свідомості, щоб усвідомити щось", - підкреслив Бриль.

Лікар ще раз нагадав про відповідальність перед іншими людьми.

"Спілкуючись зі своїми друзями, я кажу: це ж ви вбиваєте людей - ти вб'єш чужу матір і батька, так само як і своїх. Ручаюсь, що не любиш ти нікого! Ти любиш себе і свою демагогію, тому що замість того, щоб міркувати про те, що корисно чи не корисно, про те, що інші не носять, ти не надів маску", - заявив лікар.

Як ми раніше повідомляли, лікар з Ізраїлю розповів, чому смертність від COVID-19 не можна ні з чим порівнювати.