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Медик назвала нові симптоми COVID- 19 у дітей:" британський " штам змінив картину

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 10:27
Медик назвала нові симптоми COVID- 19 у дітей:" британський " штам змінив картину Фото: симптоми коронавірусу у дітей змінилися (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірусом діти зазвичай хворіють в легкій або безсимптомній формі. Але останнім часом" британський" штам вніс свої корективи й неповнолітні все частіше хворіють у важкій формі з новими симптомами.

Про це розповіла ТСН інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина.

Медик повідомила, що в деяких випадках симптоми коронавірусу у дітей схожі з вірусом Кавасакі. Ці ознаки захворювання мають насторожити батьків. Також слід звернути увагу на розлади шлунково-кишкового тракту. У дітей такий симптом зустрічається частіше, ніж у дорослих.

"У дітей набагато частіше, ніж у дорослих фіксується ураження шлунково-кишкового тракту. Основні прояви вважаються респіраторні, за типом респіраторної інфекції з ускладненням за типом пневмонії. Але і шлунково-кишковий синдром теж вважається характерним. Іноді навіть фіксуються форми, коли респіраторний синдром взагалі відсутній, а COVID-19 проявляється тільки травними розладами", - розповіла лікар.

У дітей можуть бути й інші симптоми, наприклад, шкірно-слизові зміни: червоні щоки, виражений кон'юнктивіт, почервоніння очей і набряк повік, шкірний висип, "полуничний язик".

" Я б як лікар сказала, що ці прояви схожі певною мірою з синдромом Кавасакі. Ще у дітей фіксують досить важку форму коронавірусної хвороби - мультисистемний запальний синдром, коли уражаються багато органів і системи в організмі. Це і серце, нирки і легені, і головний мозок, центральна нервова система і дуже виражений симптом ураження судин", - резюмувала інфекціоніст.

Як ми писали раніше, лікар розповіла, чи потрібно дітей вакцинувати від COVID-19.

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