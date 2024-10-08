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Мед для ушей: 8 самых сладкострастных песен группы LATEXFAUNA

Вторник 08 октября 2024 22:30
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Мед для ушей: 8 самых сладкострастных песен группы LATEXFAUNA LATEXFAUNA (фото: instagram.com/latexfauna)
Автор: Иванна Пашкевич

LATEXFAUNA постоянно удивляет как новых слушателей, так и поклонников со стажем неординарным звучанием и провокационными текстами. И не удивительно, что коллектив во главе с фронтменом Димой Зезюлиным снискал славу "самой развратной" группы Украины.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться топ-8 треками, ставшими настоящими хитами и определившие звучание группы.

"LUCERNA"

"SURFER"

"DOSLIDNYTSYA"

"Ajahuaska"

"EVPATORIA"

"BOUNTY"

"CHERKASCHYNA"

"MASANDRA"

Отметим, что все эти песни можно будет услышать вживую 19 октября на большом сольном концерте LATEXFAUNA в киевском клубе Stereo Plaza. Купить билеты можно на сайте билетного оператора Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 699 грн.

На концерте музыканты будут собирать донаты "на огневые средства, которые испепелят врага". А если конкретнее - на надводные дроны MAGURA V5 для ГУР МО Украины.

После киевского концерта "развратники" отправятся в осенний тур:

  • 15 ноября - Полтава
  • 16 ноября - Днепр
  • 21 ноября - Винница
  • 22 ноября - Житомир
  • 28 ноября - Ровно
  • 29 ноября - Львов
  • 30 ноября - Ужгород

Раньше мы делали подборку из 15 украинских песен, которые можно послушать на выходных.

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