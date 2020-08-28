Я мрію жити без хвороби і болю: онкохворий юнак потребує допомоги

Антону Михайлюку - 23 роки, майже три із них він бореться з онкологічним захворюванням - лімфомою Ходжкіна. Хвороба починалась із симптомів гострого респіраторного захворювання, але всі спроби лікування виявилися марними, періодичне нічне підвищення температури викликало неабияку тривогу, довелося пройти десятки обстежень, аналізів, самопочуття погіршувалося.

За результатами гістологічного дослідження лімфатичного вузла взятого на біопсію у Кіровоградському обласному онкологічному диспансері, у жовтні 2017 року було встановлено діагноз - класична лімфома Ходжкіна.

Першу лінію лікування із семи курсів хіміотерапії та 40 сеансів променевої терапії Антон пройшов в обласному онкологічному диспансері але, на жаль, хвороба не відступила. Із жовтня 2018 юнак продовжує лікування у Київському Національному інституті раку, де основним лікуванням була запланована високодозова хіміотерапія із аутологічною трансплантацією кісткового мозку. Однак за крок до трансплантації у березні цього року у Антона стався рецидив, хвороба почала прогресувати.

Антону Михайлюк потребує допомоги в лікуванні онкологічного захворювання

На сьогодні для боротьби із рецидивом юнаку необхідно продовжувати лікування препаратом імунотерапії Кітруда (пембролізумаб) кожні три тижні до повної відповіді організму, он пройшов 5 курсів. Вартість одного курсу складає понад 100 тисяч гривень. На жаль, цей препарат не входить до прийнятих стандартів лікування та не забезпечується державою, придбання препарату здійснюється пацієнтом.

Діагноз Антона Михайлюка

"До встановлення діагнозу у мене було багато планів та мрій, заочно здобував освіту, працював на залізничному підприємстві, за час лікування життя стало схоже на американські гірки, одного дня багато планів та сил, а іншого важко підвестися з ліжка, тривале лікування, крапельниці, обстеження, аналізи виснажують як фізично, так і морально. Сьогодні моя мрія повернутися до повноцінного життя без хвороби і болю, відпочити на морі, піднятися в гори, влаштуватись на роботу. Майже за 3 роки лікування заощадження родини вичерпано, тому я разом зі своєю родиною звертаємось до усіх небайдужих людей та прошу допомоги у зборі коштів на лікування, дякую за кожну рятівну гривню", - розповідає Антон.

Реквізити для допомоги: Карта ПриватБанку 4149 4991 4131 4888 (Михайлюк Антон Андрійович)

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